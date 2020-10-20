На компанию, бросившую донских моряков умирать на судне, возбудили уголовное дело

Всего морякам задолжали почти 15 миллионов рублей. Фото: Елена Жадаева

Продолжается громкое дело застрявших в Турции российских моряков. Вот уже несколько месяцев они не могут покинуть торговый корабль, на котором плавали по всему Черному морю. Компания, предоставляющая им работу, столкнулась с большими проблемами, из-за чего перестала перечислять зарплату и еду и топливо.

В результате судно арестовали в порту Стамбула. Моряков буквально бросили на произвол судьбы, ведь сойти на сушу они не могут по закону. Родственники забили тревогу, стали просить помощи, писать во все инстанции. Вскоре последовала реакция правоохранительных органов.

На сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Следователи установили, что членам экипажа судна задолжали 14,6 миллиона рублей. Однако, несмотря на это, руководство компании, которая владеет кораблем, имела достаточное количество денег, чтобы расплатиться с моряками, организация продолжала свою деятельность, получая средства от различных контрагентов.

- Следователи продолжают сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела, - добавили в ведомстве.

На данный момент моряки все также остаются в порту Стамбула почти без средств к существованию. На корме корабле они вывесили плакат, обращаясь ко всему судам, проходящим мимо. Надпись на английском языке - это клич помощи.

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