Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 октября 2020 года: от опасной инфекции скончались еще 11 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 289 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 20 октября прирост за сутки - 289 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 26 885 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 289 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 140 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 664 дончан. Выздороветь удалось 21 194 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 633. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Среди новых заболевших 23,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,7 % - от 46 до 65 лет, 18,3 % - от 66 до 79 лет, 4,9 % - старше 80 лет, 6,6 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 2 133 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте 71, 72, 79, 80, 81 и 89 лет, и пятеро мужчин – 42, 56, 64, 71 и 76 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 14 865 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 86,32 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 101,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 457 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 834,58 тысячи исследований.

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