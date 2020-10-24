Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 октября 2020 года: вновь – сотни заболевших

Больницы Дона переполнены больными ковидом
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону на 24 октября 2020 года ситуация с коронавирусом по-прежнему трудная. По сравнению с прошлыми сутками, прирост заболевших стал больше. Так, если 23 октября ковидом заболели 299 человек, то 24 октября – уже 301.
В правительстве региона рассказали о ситуации с коронавирусом на Дону. Фото: пресс-служба правительства РО
Таким образом, сегодня опасным вирусом, официально, заражены 28440 человек.
- Коэффициент распространения инфекции – 1,09, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Выздоровели от коронавируса за последние сутки 324 человека.
Умерли от ковида 15 человек. Самому молодому скончавшемуся было всего 18 лет. Самому взрослому – 45 лет.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 173 человека.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что ковидные больницы Ростова и области забиты практические до предела. Больницы на 72 процента заполнены больными с коронавирусом.
В одном Сальске больница заполнена больными коронавирусом на 109 процентов. Эти данные на заседании оперативного штаба, которое состоялось в среду, 21 октября, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
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В Ростовской области ковидные госпитали загружены практически до предела
Больницы «забиты» коронавирусными больными на 72 процента
Неутешительная ситуация происходит на Дону с коронавирусом. С каждым днем в Ростове и в области больных опасным вирусом становится все больше и больше.
На заседании оперативного штаба, которое состоялось в среду, 21 октября, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев озвучил информацию по загруженности ковидных госпиталей.