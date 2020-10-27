"Безгрешных людей нет": футболист "Ростова" Павел Мамаев признался, что он - глубоко верующий человек

Павел Мамаев защищает цвета "желто-синих" с прошлого года. Фото: ФК "Ростов"

Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев дал большое интервью знаменитому спортивному блогеру Евгению Савину. Видео появилось на ютуб-канале. Спортсмен вспомнил тюрьму, поделился изменениями в жизни, характере, а также упомянул веру в бога.

По словам Мамаева, он никогда не выносит на показ свое отношение к религии. Ведущий заметил, что в прошлом Мамаев не отличался поведением верующего человека. Он гулял, пил, веселился и дрался.

- Все мы православные. Наверное это идет от души, - говорит футболист. - В Евангелии сказано, что безгрешных людей нет. Все мы совершаем ошибки. Главное - это искупление и осознание. Я часто на эти темы общаюсь с батюшками.

Два года назад Мамаева посадили в тюрьму за избиение человека и хулиганство. Спортсмен признался, что в заключении он осознал многие вещи, которые делал неправильно.

- Не хочется большего этого повторять. На самом деле я очень вырос в духовном плане. Главное - быть порядочным человеком, - говорит Павел.

Ведущий пообщался и с женой футболиста Аланой. Он напомнил ей, что в тот день, когда Павел устроил драку в кафе, он был с другой девушкой. Супруга спортсмена призналась, что узнала об этом из новостей по телевизору.

- Я была просто в шоке. Мне стали писать десятки девушек. Каждая рассказывали, что именно она была с Пашей. Мне предлагали два миллиона рублей за участие в шоу по ситуации с моим мужем. Но я отказалась, - говорит Алана Мамаева.

Девушка, мать двоих детей сказала, что долго думала о разводе. В какой-то момент она взяла документы, но не решилась в самый последний момент.

Так или иначе, но в прошлом году Павел освободился из тюрьмы и начал новую жизнь. Изменения в характере замечают все, кто окружает в прошлом скандального футболиста.

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