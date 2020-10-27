"Пропустите первыми – ничего страшного": "Ростов" дал советы "Локомотиву", как играть с "Баварией"

Состав "желто-синих" в год, когда клуб обыграл "Баварию". Фото: ФК "Ростов"

Во вторник, 27 октября, в социальных сетях ФК "Ростов" опубликовал сообщение, адресованное ФК "Локомотив". Уже вечером московская команда встретится на своем поле с чемпионом Европы ФК "Баварией". Матч начнется в 20:55.

"Ростов" решил поддержать своих коллег перед сложной игрой. Все понимают, что "Бавария" - самый опасный соперник в группе, в которую попал московский "Локомотив" по итогам РПЛ.

Между тем, в 2016 году дончанам удалось обыграть немцев со счетом 3:2 на своем стадионе "Олимп-2". Теперь они решили поделиться опытом и настроить на игру футболистов "Локомотива".

- Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного просто перебросьте мяч через стенку. Желаем вам удачи в этом матче! — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

Такие инструкция дают ростовчане. Неудивительно, ведь победный гол в завершении матча забил Кристиан Нобоа, сильным ударом отправив мяч в немецкие ворота со штрафного удара. Также голами отметились Азмун и Полоз. Кстати, последний и сейчас играет за "Ростов".

Так или иначе, но у донского клуба дела идут не так успешно, как хотелось бы. После трансферов команда сильно обновилась, появились новые игроки. Последний домашний матч против "Химок" закончился поражением со счетом 0:2.