4 Авг. 18:30 2018-08-04T10:39:51+03:00

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Петь дифирамбы арбузу можно бесконечно долго. Эта сладкая ягода, несомненно, является летней радостью. Она не просто сочная и вкусная, но и еще обладает полезными свойствами. Очищает от токсинов, укрепляет сосуды, нервную систему, а еще отлично утоляет жажду и голод.

- Содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием, - говорят в Роспотребнадзоре. - Является мочегонным средством, снимающем отеки, потому в этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

Во времена советского прошлого вариант приобрести арбуз был только в конце лета, но сейчас мир перевернулся. Сладкую и сочную ягоду можно поесть и зимой, и весной, правда, это все заграничный продукт, который, не факт, что полезный.

Cезон созревания отечественных арбузов (в первую очередь знаменитых астраханских) не изменился - приходится на август, а все, что поспело на земле раньше, может быть опасным из-за наличия нитратов. Увы, но факт. В погоне за прибылью хитрые и нечестные южные фермеры начинают выращивать бахчевые культуры искусственным путем. Для ускорения роста накрывают арбузы и дыни пленкой, активно «пичкая» азотосодержащими удобрениями, например, аммиачной селитрой. Причем рост растения напрямую связан с количеством химических удобрений, то есть, чем раньше арбуз появился в продаже, тем больше шансов, что он с «начинкой».

С земли арбузы лучше не покупатьФото: Юлия Лоза

Обезопасит себя можно только одним путем - покупать в магазинах или на рынке, где продукция проходит обязательный контроль.

Но фермеры, знающие о нитратах, стараются на рынках не появляться. Они предпочитают предлагать ягоды на стихийных базарах и вдоль трасс (особенно по дороге на море), ведь шанс того, что покупатель вернется и выскажет все, что у него на душе - минимальный. Потому около таких базарчиков лучше не останавливаться. Мало того, что может оказаться с нитратом, так сверху еще «добавятся» свинец и прочие токсичные вещества. Оно вам надо?

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Развенчиваем мифы

Сухой хвостик - признак спелости

У спелой ягоды кожура всегда твердая, даже глянцевая, без всяких трещин, контрастные, четкие полосы и характерное желтое пятно – место соприкосновения арбуза с землей. А вот наличие сухого хвостика явно не означает, что ягода созрела. Не исключено, что она долгое время лежала на складе.

«Девочка» слаще

Многие специально выбирают «девочку» (определить ее легко - на противоположной стороне хвостика есть ямочка), так как считается, что она вкуснее и сочнее, да и косточек меньше. На самом деле одинаково вкусные, как арбузы с ямочкой, так и без.

Математическое моделирование не работает

Работает! Об этом говорили еще 1982 году на передаче «Что? Где? Когда?», когда прозвучал вопрос о том, как с помощью математики вычислить спелость. Есть даже несколько формул, самая популярная следующая: вес должен быть равен его длине окружности в кубе, умноженного на коэффициент 0,017.

- Математика, как известно, - королева наук, - пояснили хитрость в Южном научном центре РАН. - И даже такую бытовую проблему, как определение зрелости арбуза можно решить с ее помощью. Спелый арбуз обладает меньшей плотностью, чем не созревший. Измерив его геометрические размеры, определив объем, зная вес арбуза можно определить его плотность. Если она меньше плотности воды, велика вероятность того, что он спелый.

Другой вопрос - насколько удобно ходить по рынку с сантиметром, а потом вести подсчеты на калькуляторе?

КОНКРЕТНО

Как распознать опасную ягоду

* Арбуз с нитратами быстро пропадает, потому торговцы снижают цену, пытаясь сразу сбыть, он не такой сочный, а в мякоти выделяются желтоватые прожилки (чем желтее, тем больше удобрений).

* На вкус ягода может быть в том числе горькой, а на просвет даже иметь фиолетовый оттенок.

* Если еще сомневаетесь, а уже купили арбуз, проведите испытание в домашних условиях. Поместите немного мякоти в прозрачный стакан с чистой водой. Если после размешивания она окрасилась в розовый цвет, то вам досталась ягода с нитратами.