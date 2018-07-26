2018-07-26T16:24:18+03:00
Общество

Спасибо за любовь и слезы: Басков поздравил Лопыреву с Днем рождения. И попрощался?

Тенор опубликовал поздравление которое, по мнению поклонников, больше похоже на прощальное письмо
ГОШЕВ Игорь
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Тенор опубликовал поздравление которое, по мнению поклонников, больше похоже на прощальное письмоТенор опубликовал поздравление которое, по мнению поклонников, больше похоже на прощальное письмо
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В четверг, 26 июля, самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева отмечает свой 35-летний юбилей. Поклонники, затаив дыхание ждали, когда титулованную красавицу, наконец, поздравит ее жених - «Золотой голос России» Николай Басков. Ближе к обеду тенор все-таки опубликовал в своем Инстаграм поздравление. Правда, похоже оно больше на прощальное письмо:

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Boat life V
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- Моя дорогая Виктория, я от всего сердца поздравляю тебя с Днем Рождения!!! Ты неповторимая , красивая и роскошная девушка, умная, образованная, избалованная вниманием и восхищением, но при этом остаешься человеком с чистой душой и добрым сердцем !!! Я желаю тебе только того, что ты желаешь себе сама, так как сама знаешь, чего ты хочешь от жизни, любви и профессии !!!

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Attending the red carpet with @nikolaibaskov in #Moscow V
58446 отметок «Нравится»442 комментариевInstagram

Прошедшее время, в котором был написан пост, заставило поклонников задуматься:

- Счастлив идти рядом с тобой по жизни и мне уже даже не важно в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом, и я очень благодарен судьбе и тебе за всю твою любовь и заботу, что ты мне подарила и даже слезы, - написал Басков. - А те эмоции, которые я пережил с тобой, они навсегда останутся в моем сердце!!! Будь счастлива , весь мир у твоих ног и пусть тебя всегда хранит Бог!!!

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За кого болеем сегодня?
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Интересно, что при этом Басков отключил возможность комментировать весьма неоднозначный пост, который явно не отличается пылкостью и страстностью. Народ мгновенно предположил: "Не сообщил ли таким образом певец своей невесте о расставании?"

Тем более, что к вопросу о свадьбе пара обещала вернуться после Чемпионата мира-2018, в котором активном была задействована красавица, презентуя нашу страну в нужном свете перед спортсменами, болельщиками и всем миром. Однако мундиаль-то уже закончился, а молодые отдыхают порознь - Виктория вместе с подругами уже несколько дней отмечает праздник в Рио де Жанейро, а Николай - какое-то время находился в Греции, откуда выкладывал фото с вечеринок, сделанных в ночных клубах.

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Так скучно.... ни куража , ни настроения
13332 отметок «Нравится»201 комментариевInstagram

К слову, народ вспоминает первый пост Виктории Лопыревой - сразу после того, как тенор попросил ее руки в присутствии сотен гостей. Тогда «Мисс Россия» образца 2003 года написала «Свадьбы не будет», опубликовав известный отрывок из фильма «Кавказская пленница». Многие говорят, что для пары эта фраза стала пророческой.

Кстати, в одном из интервью белокурая красавица призналась, что чуть ли не бегает от замужества - свадьбу с футболистом Федором Смоловым они переносили по разным причинам несколько раз. Такое свое поведение модель-ростовчанка связывала с разводом родителей, которые расстались тогда, когда Вика была еще ребенком.

- Не хотелось иметь пресловутый штамп в паспорте: все равно же разводиться, - сказала она тогда. - Я с этой жизненной установкой очень долго жила.

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Но поклонники верили, что на этот раз все обязательно случится. Подписчики уже оставили на стене Виктории в день рождения огромное количство поздравлений:

- Виктория, вы тот пример, когда красота и ум в одном флаконе! - написал один из ее фанатов. - Всех вам благ земных и, конечно, любви - не проскачите возле настоящей в своем сумасшедшем ритме жизни.

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I demand unconditional love and complete freedom. Too complicated. V
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- Я всегда любила День Рождения больше, чем любой другой праздник и всегда его отмечаю, - призналась она. - Именно в этот день я подвожу итоги, строю новые планы и начинаю отсчет нового года - моего года! И, если оглянуться, то с уверенностью могу сказать, что этот год стал самым важным в моей жизни во всех отношениях и я благодарна Всевышнему и каждому человеку, который встретился на моем пути - за урок, за опыт, за эмоции... (подробности)

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