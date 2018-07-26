Фанаты Бузовой учат третью жену Тарасова, как правильно держать ребенка

26 Июль 01:00 2018-07-26T17:37:04+03:00

Хейтеры оставляют злобные сообщения и ждут, когда футболист женится в четвертый раз

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Каждый пост Дмитрия Тарасова и его третьей супруги Анастасии из Ростова-на-Дону вызывает у подписчиков шквал комментариев и тысячи "лайков". На этот раз футболист опубликовал в своем Инстаграм фото на крылечке дома, где он вместе с собакой сидит на ступеньках, а его супруга держит в руках новорожденную дочку.

- Мои девочки, любимые, скоро вернусь, - подписал он снимок и добавил хэштеги #семья #люблю #скучаю.

tarasov23 Мои девочки любимые скоро вернусь #семья#люблю#скучаю

Однако, похоже, поклонники его предыдущей жены Ольги Бузовой - после развода телеведущая активно гастролирует по стране с сольным творчеством, ведет ТВ-проект «Дом-2» и в очередной раз собирается замуж, никак не могут простить спортсмену то, что он в свое время разрушил кажущуюся со стороны идеальной пару #тарабузики (Бузова обвинила его в измене с моделью, которая и стала его третьей женой, - прим. автр.). На этот раз в трогательном семейном снимке с новой супругой они усмотрели что Анастасия как-то не правильно держит ребеночка: мол, ей бы на курсы по материнству записаться, а не в Инстаграме конкурсы вести.

tarasov23 Спасибо тебе за все @kostenko.94

Правда, подписчики пары молодую мать в обиду не дали:

- Для тех, кто решил по умничать как держать ребенка: если у вас есть у самих дети вы должны знать, что малыша постоянно смотрит медсестра, которая приходит на дом. И уж поверьте, мать никогда не навредит своему малышу.

Другие продолжают злорадства по теме, что для спортсмена это не первый и, стало быть - не последний брак:

- И уже в который раз «любимые»! Я каждый раз смотрю и любуюсь! Каждая новая жена моложе и краше предыдущей! Ждем четвертую, - оставила такой комментарий одна из подписчиц.

tarasov23 Забрал своих принцесс #домой

- Мой тоже клялся-божился, что все уже, повзрослел, семья навсегда, - рассказала о своем печальном опыте другая Интернет-пользователь. - И что? Снова в загуле, а я в декрете. Если порода такая - и могила не исправит, увы. Хочется верить, что хоть кто-то сумеет остепениться. Пусть в этой семье будет мир и покой. Просто, поведала о своем печальном опыте, прочитав знакомую фразу «вот что ему нужно было». Нам просто тоже так говорили.

tarasov23 Лучший период в жизни Люблю вас #семья#ожиданиечуда

А еще некоторые припомнили Дмитрию Тарасову, который в одном из интервью заявил, что в отношениях с Бузовой ему надоела жизнь ради «лайков», мол, счастье оно тишину любит.

- Не публичные, - съязвил кто-то из комментаторов. - Ни один другой футболист столько не постит.

Хотя есть и оптимисты, которые верят - Дмитрий остепенился раз и навсегда:

- Крутая фотка! Вот что значит счастливый человек, ну все есть - красавица жена, малышка, дом. Даже собака. И все это в любви и счастье!

- Всегда хочется возвращаться домой, когда знаешь что тебя там ждут, - согласился с предыдущим комментатором один из подписчиков спортсмена.

kostenko.94 С Днём Рождения, мой любимый! @tarasov23 Спасибо тебе за все, что я чувствую Все свои пожелания я уже озвучила

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