Третья жена Тарасова рассказала, почему бы поставила памятник мужу

29 Июль 13:30 2018-07-30T14:18:37+03:00

Похоже, с рождением дочери у третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова появилось больше свободного времени. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

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Похоже, с рождением дочери у третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии появилось больше свободного времени. Красавица опубликовала трогательный пост, который мгновенно подвергся критике.

- Последняя фотосессия, проведенная за 17 дней до родов, - подписала она снимок в пушистом белом халате. - Иногда смотрю снимки и вообще не верю, что был когда-то животик. Даже шевеления и пинки забылись. Помню, что первые шевеления почувствовала ровно в 17 недель. Это было 14 февраля в четыре часа утра. Я так расчувствовалась… Всю беременность говорила, что не верю в то, что беременна, а теперь - что родила.

Но больше всего подписчиков модели возмутило продолжение поста:

- Я бы поставила памятник заботливым мужчинам, которые с трезвым умом и особым трепетом помогают своим женщинам справляться с гормонами во время и после беременности! Спасибо, родной, еще раз! И опубликовала активную ссылку на страничку супруга.

В итоге, на молодую мать обрушился шквал негатива.

- Памятник нужно ставить женщинам, за то что они дарят новую жизнь, - высказалась одна из читательниц микроблога.

- А за что памятник ставить таким? - подержала ее другая подписчица Тарасовой. - За то, что они и так ДОЛЖНЫ делать по отношению к тем, от которых ждут ребенка, и которым САМИ этого ребенка сделали?

Анастасия, которая обычно редко вступает в переписку и игнорирует подобных комментаторов, на этот раз ответила:

- В том-то и дело, что никто ничего не должен. А когда, казалось бы, благодаришь за банальные вещи, их хочется делать и делать.

Некоторые подписчики тут же рассыпались в комплиментах хозяйке страницы: дескать, не только красивая, но еще и мудрая.

kostenko.94 Спасибо, любимый, что делаешь меня счастливой!

Другие вступились за молодую мать:

- Чего вы прицепились к памятнику? Настя пишет о благодарности своему мужчине. Понятное дело, что он и так должен, но знаете сколько девушек страдает от невнимания? Почему бы не сказать любимому мужчине «спасибо»?

Однако несмотря на то, что казалось бы разговор исчерпан, фанаты экс-супруги футболиста Ольги Бузовой (именно их некоторые подозревают в недобром отношении к Анастасии, - прим. автр.) нашли новые поводы для придирок из числа «Халат погладить нужно было …» или к чему такие эпитеты через соцсети, когда счастье любит тишину?

kostenko.94 10/07/18 - Появилась на свет наша долгожданная доченька!

А еще на повестке дня у подписчиков Тарасовых главный вопрос: "Как же они назвали малышку?". Вот уже несколько недель имя новорожденной держится в секрете.

- Не понимаю интерес к имени ребенка и почему это секрет, - высказала возмущение на странице модели одна из подписчиц. - Но больше всего не понимаю, когда смайликом лицо закрывают. Анастасия, вы уже выбрали смайл, которым будуте закрывать ребенку лицо?

Ответ на это пока так и повис в воздухе, зато пост красавицы за несколько часов набрал больше 30 тысяч лайков. А сообщения-комплименты молодой семье появляются чаще постов недоброжелателей.

kostenko.94 Фотографии - это ценность воспоминаний

НУ И НУ!

Фанаты Бузовой учат третью жену Тарасова, как правильно держать ребенка

Правда, подписчики пары молодую мать в обиду не дали:

- Для тех, кто решил по умничать как держать ребенка: если у вас есть у самих дети вы должны знать, что малыша постоянно смотрит медсестра, которая приходит на дом. И уж поверьте, мать никогда не навредит своему малышу.

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