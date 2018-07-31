Односельчане осудили Mexika из "Инстаграмщиц": Гулящая, спит с мужиками и позорит родину

31 Июль 11:29 2018-07-31T11:57:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй сезон проекта "Инстаграмщицы" на "Пятнице" открыли Александра Гозиас из Балтийска и уроженка села Развильное Ростовской области Марина Мексика. У девчонок больше подписчиц, чем жителей в их городках, потому, по условиям шоу, они должны на пару дней вернуться в родные пенаты и пригодиться там, где родились.

Село Развильное на юге Ростовской области. 5,4 тысячи жителей, в инстаграме Мексики - 674 тысяч читателей. Односельчане Мексику знают, но гордятся исключительно другим земляком - Семеном Буденным, советским военачальником и создателем красной кавалерии. Знает о нем и Мексика:

- Земляк мой! Такой же классный, как и я. Лидер, как и я. С усами. Я свои, правда, удалила. И ринопластику сделала, чтоб нос не был таким огромным, - весело хохочет девушка. - Уехала я из Развильного со скоростью света и возвращаться уж точно не собираюсь.

Откровенные снимки возмущают односельчан Мексики. Фото: Инстаграм Мексики

Односельчане поведением бывшей звезды Дома-2 и знаменитой инстаграмщицы недовольны:

- Нам было бы стыдно выкладывать такое видео, тем более, в полуобнаженном виде, - наперебой галдят подростки и стучат в ворота дома Мексики. - Гулящая, ловит хайп и спит с мужиками, раскрутилась на "Доме-2" и подаёт теперь дурной пример детям.

- Вот я в школе учусь, хорошист даже, не позорюсь же по телеку и в Инстаграме, - доверительно сообщает паренёк с соседней улицы.

Впрочем, Мексику мало волнует их мнение. У нее - квартира в Москве и много умных философских мыслей в Инстаграме. Потому создатели шоу решили первым делом проверить школьные знания звезды. В родной класс Мексика зашла радостно, обняла учительницу. А та сразу вопрос в лоб: мол, кто такая Крупская?

- Крупская, Крупская, - лишь на секунду задумалась Мексика. - Чья-то жена, вот! - и просияла радостно. - Чья? Не помню, как назло.

- Мариночка, ну мы же субботники в школе проводили, вспоминай. Нет? Это же Ленин! Ну, хорошо. А кто написал "Войну и мир"?

- Пушкин? Нет? Чехов! Тоже нет? А кто тогда?

- Толстой!

- Точно.

Мексика не скрывает пластику груди и носа

Зато Пушкина на портрете инстаграмщица из села Развильное угадала сразу, правда, посетовала, что прическа у него не ахти - лучше бы было с выпрямленными волосами. Да и ноготь нестриженный - неопрятно это. Голос за кадром терпеливо объяснил, что в 19 веке мужчины отращивали ногти, чтобы вскрывать корреспонденцию.

Когда в местной парикмахерской Мексике доверили роль стилиста причесок для двух односельчанок, она не сробела - и начес сделала, и плойкой завила. Еще и рекомендации по имиджу дала:

- Вам, конечно, нужно губки подколоть, хотя бы один шприц. Сколько стоит? Ну, у хорошего мастера 60 тысяч. А то такие тоненькие они у вас, непонятно, откуда звук идет: то ли изо рта, то ли из носа, то ли вообще из другого места.

Модные прически почему-то не понравились девушкам из Развильного

О том, что 60 тысяч - это почти годовой бюджет Развильного односельчанки умолчали, но показываться на глаза мужьям "в таком виде" отказались.

К сожалению, наша землячка проиграла своей более удачливой сопернице в битве инстаграмщиц. Но мы, естественно, считаем, что ее незаслуженно засудили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секс-дива «Дома-2» Мексика после пластики боится встречи с бабушкой

По словам красавицы, родственница помнит ее совсем другой (подробности)