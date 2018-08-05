Обзор матча "Челси" - "Манчестер Сити" 5 августа 2018: счет, голы, статистика игроков

5 Авг. 18:55 2018-08-05T18:55:38+03:00

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5 августа 2018 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся финальный матч Суперкубка Англии "Челси" - "Манчестер Сити". Этот поединок стал дебютным для нового главного тренера лондонцев Маурицио Сарри, который прежде работал в Серии А с "Наполи".

Перед игрой свой прогноз дал комментатор телеканала "Матч!" Денис Казанский. Вот, что он в частности отметил:

- Для "Челси" это новый главный тренер, который не так долго в этом клубе и полноценная подготовка у Сарри все-таки отсутствовала. Плюс сейчас он коренным образом меняет стиль команды. вплетая туда Жоржинью, меняя схему игры, уходя от трех центральных защитников, как это было у Конте. В общем, сплошные перемены. Оппонент же Сарри - Гвардиола - вряд ли будет рисковать и выпускать всех основных футболистов на поле, - отметил Казанский.

Начало встречи ознаменовалось тем, что "Сити" забил быстрый гол. На 13-й минуте аргентинец Агуэро получил мяч у линии штрафной, подработал его и без сопротивления защитников "Челси" сильно пробил с левой ноги в дальний угол ворот Кабальеро. Счет открыт! К слову, это был 200-й гол Агуэро в составе "Сити".

"Челси" попытался включить скорости, но манчестерцы грамотно выстроили оборону.

В начале второго тайма вновь шанс отличиться имел Агуэро. Если бы забил, игра бы наверняка была сделана, но форвард "Манчестер Сити" попал в сетку с внешней стороны.

И все же на 57-й минуте Агуэро добился своего. Последовала контратака, которую начал Стоунс, продолжил Гюндоган, а завершил четким ударом в ближний угол форвард сборной Аргентины - 2:0! Под занавес встречи вышедший на замену Габриэль Жезус мог довести счет до крупного, но свой момент не реализовал.

Суперкубок Англии - у "Манчестер Сити"!

Состав "Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Давид Луис, Жоржиньо, Фабрегас (Виллиан, 60), Баркли, Педро (Мозес, 89), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одой.

Состав "Манчестер Сити": Браво, Уокер, Менди, Стоунс (Гомес, 90), Лапорт (Отаменди, 87), Фернандиньо, Бернарду Силва, Фоден (Диас, 76), Марез (Габриэль Жезус, 68), Агуэро (Компани, 80), Сане (Гюндоган, 46).

Голы: 0:1 - Агуэро (13), 0:2 - Агуэро (57).