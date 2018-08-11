Обзор матча Ростов - Крылья Советов 11 августа 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 22:25 2018-08-11T23:25:47+03:00

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Обзор матча Ростов - Крылья Советов 11 августа 2018: счет 0:1 в пользу гостей.

Перед матчем прогноз дал экс-защитник московского "Спартака", "Терека" и "Ростсельмаша" Александр Бондарь:

- Уверен, "Ростов" выиграет в два мяча, может, и больше, - сказал эксперт "КП". - На стороне "желто-синих" успешный старт в чемпионате, поддержка своего стадиона плюс "Крылья" пока не впечатляют своей игрой. Эйфория у "Ростова"? В подсознании наверняка есть. Хотя футболисты говорят, что не смотрят таблицу - лукавят, все ее смотрят. Однако, уверен, что Валерий Георгиевич (Карпин, главный тренер команды, - прим. авт.) настроит команду. Да, у "Ростова" хороший календарь, но до игры счет всегда 0:0, а дальше неизвестно, как сложатся события. "Зенит" тоже должен был выиграть в Минске 5:0, а 4:0 проиграл. Вот и думай: удачный календарь или нет, - заключил Александр Бондарь.

Валерий Карпин и Андрей Тихонов - старые знакомые по московскому "Спартаку". Фото: Антон Строкин

Статистика перед матчем Ростов - Крылья Советов говорила в пользу "желто-синих".

Ростовчане начали матч достаточно уверенно, но команде Валерия Карпина не хватало агрессии в атаке. Гости из Самары грамотно действовали в обороне, а на исходе первого тайма сумели забить мяч. Форвард "Крыльев" Александр Соболев, обыграв двух защитников "желто-синих", с левой ноги отправил мяч в дальний верхний угол ворот Ильи Абаева - 0:1. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Вторую половину встречи ростовчане провели в бесконечных атаках (с мячом - Дмитрий Скопинцев). Фото: Антон Строкин

Во второй половине встречи игра переместилась на половину поля самарцев. Ростовчане искали счастья в атаке, и Ингасон был близок к успеху, однако с его ударом в упор справился голкипер Конюхов.

На 78-й минуте удар из-за штрафной Аяза Гулиева заставил зрителей вскочить со своих мест, но мяч прошел рядом со штангой. За пять минут до финального свистка Мирзов обыграл пракктически всех защитников гостей, вышел на оперативный простор и, казалось, сейчас сравняет счет. Но вовремя бросившийся под мяч игрок обороны "Крыльев" успел сблокировать удар. В итоге "желто-синим" так и не удалось распечатать ворота Конюхова. Итог - 0:1. Это первое поражение "Ростова" в истории нового стадиона.

ТАБЛО "КП"

"Ростов" - "Крылья Советов" - 0:1 (0:1).

Гол: 0:1 - Соболев (45).

11 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов-Арена". 30 986 зрителей.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Скопинцев (Мирзов, 75), Гулиев, Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Ионов (Зуев, 66), Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Салетрос, Логашов, Щадин.

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Башкиров, Надсон (Алиев, 42), Соболев, Чочиев (Ланин, 81), Зотов, Ткачук (Тихонов, 90), Чичерин, Бурлак, Яковлев.

Запасные: Рыжиков, Опарин, Кленкин.