2018-08-20T10:24:08+03:00
Спорт

В чем сила, брат: фанат ФК "Ростов" принес на матч с "Енисеем" ковер

Теперь он может стать новым символом команды
Илья БОГОМОЛОВ
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В чем сила, брат? В ковре. Фото со страницы ВК Андрея Андреева.В чем сила, брат? В ковре. Фото со страницы ВК Андрея Андреева.
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19 августа, на мачте футбольных клубов "Ростов" и "Енисей", фанат "желто-синих" вместо банера принес ковер. Обычный предмет обихода любой российской квартиры мужчина растянул на трибуне "Ростов-Арены" и болел с ним всю игру. В какой-то момент он даже попал в видеотрансляцию встречи и удивил всех телезрителей.

"Талисман" действительно сработал - "Ростов" обыграл соперника с разгромным счетом 4:0. И тут не стоит делать скидку на то, что "Енисей" является новичком Премьер-лиги. Гости начали матч с таким напором, что даже Валерий Карпин занервничал.

Кадр с ковром из видеотрансляции матча "Ростов" - "Енисей".

Кадр с ковром из видеотрансляции матча "Ростов" - "Енисей".

После матча хозяин ковра Андрей Андреев выложил в социальную сеть победное фото со счастливым предметом и подписал: "В чем сила, брат? В ковре!"

В ответ ростовчане написали множество комментариев с просьбой брать ковер и на другие матчи, особенно на те, где у "желто-синих" будет на так много шансов на победу. Некоторые предложили, чтобы все болельщики клуба приходили на стадион с коврами. Не обошлось и без юмористических замечаний.

- Жена послала выбить, а он на футбол свалил, - прокомментировал пользователь Алексей Лапин.

- Алладин уже не тот, - добавила ростовчанка Наталья Момот.

- Почему тогда не дадумались на ЧМ прийти с ковром? Где вы были раньше!? - возмутилась Валентина Извекова.

ТАБЛО «КП»

«Ростов» — «Енисей» — 4:0 (2:0)

Голы: Сигурдарсон, 31, 34, Ионов, 58, Гулиев, 83

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