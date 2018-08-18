Концерт Басты на новом стадионе «Ростов Арена» могут перенести из-за футбольного матча

СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-18T10:20:41+03:00

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Произошла следующая накладка. На один день - 23 сентября - на новом стадионе «Ростов Арена» оказались запланированы сразу два крупных события. Это концерт Василия Вакуленко, более известного, как Баста (билеты активно продаются). На этот же день назначена встреча ФК «Ростов» и «Уфа». Оба мероприятия такого уровня, но одновременное их проведение на стадионе, думается, просто невозможно.

Напомним, о выступлении Басты на новом стадионе стало известно еще в апреле. Любимец Ростова-на-Дону анонсировал его на своей странице в Instagram. А вот после чемпионата мира по футболу стало известно, что «Ростов Арена» стала домашним стадионом ФК «Ростов». Об этом заявил президент клуба.

Василий заявил о концерте еще в апреле. Фото:Instagram

- Достигнута договоренность об использовании «Ростов-Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба, - пояснил Арташес Арутюнянц. - Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича за поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба «Ростов».

На данный момент на сайте началась продажа билетов.

На сайте стартовали продажи билетов на матч. Фото: скриншот

Официальных сообщений по поводу переноса дат не поступало. На странице Василия Вакуленко появилось только информация об отмене концертов в Анапе, Геленджике и Сочи, которые были назначены на август. Причина - «по состоянию здоровья артиста».

КСТАТИ

Стадион построен специально к ЧМ-2018. Согласно официальному сайту, его строительство обошлось почти в 20 млд рублей. Многие называют «Ростов Арену» «обычной, современной коробкой», мол, ничего примечательного. Здесь нет крутого медиатабло (как у «Краснодара»), нет утепленных мест для болельщиков. Единственные «фишки», от которых перехватывает дыхание – расположение - левый берег - и яркий фасад. Баста должен был стать первым артистом, кто даст концерт на абсолютно новой площадке, что логично, учитывая популярность Василия в родном городе.