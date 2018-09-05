2018-09-05T15:53:10+03:00
Общество

В Ростовской области 18-летний парень едва не сгорел заживо во время сэлфи на железнодорожном переезде

Санавиация доставила пострадавшего из Пролетарска в ГБСМП Ростова-на-Дону
ГОШЕВ Игорь
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Санавиация доставила пострадавшего из Пролетарска больницу Ростова-на-Дону.Санавиация доставила пострадавшего из Пролетарска больницу Ростова-на-Дону.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Небольшой город Пролетарск Ростовской области за минуты облетела новость о ЧП, которое случилось на железнодорожном переезде в последние дни лета. Местные подростки решили сделать эффектное селфи. Однако резкий удар током от высоковольтных проводов сбил с ног одного из них. Говорят, парень чудом остался жив. С серьезными травмами пострадавшего доставили в районную больницу.

- Пациент поступил с ожогами 35 процентов тела, - рассказали местные медики. - Рассказывали, что ребята хотели сделать фотографии на фоне переезда, но, как видите, все закончилось печально.

Сейчас парень находится в Роствоском областном ожоговом центре.

Сейчас парень находится в Роствоском областном ожоговом центре.

Два дня 18-летний парень провел в больнице, но после было принято решение - перевести его в Ростов-на-Дону в Областной ожоговый центр. Известно, что в эти летние дни пострадавший ростовчанин гостил у родственников.

- Состояние стабильное, - рассказала «КП-Ростов» мать подростка. - Он находится в сознании, и я каждый день его навещаю. Сын должен был в этом году поступить учиться в одной из учебных заведений Ростова-на-Дону. Но теперь с учебой придется повременить. Сейчас самое главное, чтобы мой мальчик поправился. Врачи не делают каких-то прогнозов относительно скорой выписки.

Как рассказали в Ростовской областном ожоговом центре, случаи, когда подростки в погоне за селфи страдают, в том числе на железнодорожных переездах и от высоковольтных проводов, не редкость. Именно поэтому доктора напоминают, что такое увлечение может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Доктора напоминают, что такое увлечение может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктора напоминают, что такое увлечение может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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