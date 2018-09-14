Бой Хант - Олейник 15 сентября 2018: прогноз, где смотреть

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-14T13:45:08+03:00

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Бой Хант - Олейник 15 сентября 2018 - главное событие UFC Fight Night (турнира по смешанным единоборствам), который впервые состоится в России. Поединок в тяжелом весе между Марком Хантом (Новая Зеландия) и Алексеем Олейником (Россия) пройдет в "Олимпийском".

Где смотреть: прямая трансляция 15 сентября 2018 на телеканале "Матч ТВ" в 19:00.

- Рад, что дерусь с легендой, а не с ноунеймом, это круто! - сказал Алексей Олейник. - При любом исходе занесу бой с Хантом на своеобразную доску почета. Это один из важнейших поединков в моей жизни. Не боюсь стоять с ним в стойке - готов это делать хоть минуту, хоть три. Буду стараться делать все, что могу. Уже есть некоторые задумки. Надеюсь, одна из них сработает и принесет мне победу. Не думаю, что бой продлится все 25 минут. Мы оба финишеры, поэтому большинство боев заканчиваются досрочно.

Марк Хант. Фото: UFC

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- Этот бой будет настоящей битвой! - сказал журналистам Хант. - Я готов к пяти раундам, но хочу завершить все уже в первом. Буду стараться действовать в стойке, но знаю, что и Алексей для меня кое-что припас.

В преддверии поединка бойцы прошли официальную процедуру взвешивания. По ее итогам Хант оказался тяжелее Олейника на 30 фунтов (14 кг). Олейник показал вес 235 фунтов (106 кг), а Хант - 265 фунтов (120 кг).

Рацион бойцаФото: соцсети

За 21 год своей карьеры в ММА Олейник одержал 56 побед, потерпел 11 поражений, еще один поединок завершился вничью. В UFC на счету россиянина пять побед в семи боях (два поражения).

Алексей Олейник по прозвищу "Удав" завоевал большую славу в качестве профессионального бойца смешанного стиля в Ростове-на-Дону. Он выступал на турнирах M-1 и Pro FC. Поклонникам единоборств Олейник запомнился тем, что впервые применил сложный технический прием - "удушение Эзекиела", который потом высоко оценили американские профессионалы и публика.

- Алексей выступал в Ростове-на-Дону в 2010-2011 гг. еще по боям без правил, он является мастером спорта по ним, - рассказал rostov.kp.ru журналист Олег Беликов. - Он стал тренироваться в бойцовском клубе Peresvet, проводил мастер-классы. Знаю его, как начитанного, со своей философией человека и - крайне порядочного. Скорее всего, именно этот набор качеств подтолкнул его в связи с событиями на Украине получить российский паспорт (это произошло в 2014 году, - прим. авт.) Алексей всегда мечтал выступать за океаном, потому что в США особое отношение к смешанным единоборствам. Он постоянно тренируется, держит себя в прекрасной форме и показывает замечательные результаты, несмотря на возвраст (Олейнику - 40 лет, - прим. авт).

Два года назад чемпион по боям без правил и смешанным единоборствам Алексей Олейник перебрался из России во Флориду. Там он тренируется и выступает на соревнованиях. У него большая семья - пятеро детей. Старшая дочь, 16-летняя Полина, учится в 11-м классе американской школы в Паркленде. В феврале 2018 года "КП" писала о кровавой бойне в этой школе, в результате которой погибли 17 человек.

НАША СПРАВКА

UFC является сильнейшей организацией по проведению боев смешанного стиля (ММА) в мире. В этом году UFC празднует свое 25-летие и может похвастаться более чем 278 миллионами поклонников по всему миру. С момента создания в 1993 году UFC организовала более 400 мероприятий в 21 стране. Ежегодно UFC проводит более 40 мероприятий на самых престижных аренах, обеспечивая онлайн трансляцию в 163 странах на 35 языках для аудитории равной 1,1 млрд.