«Соглашайся, не тяни!»: На концерте Басты ростовчанин сделал предложение своей девушке

СЕГОДНЯ 09:11 2018-09-30T10:05:23+03:00

Иван сделал предложение своей возлюбленной во время концерта Басты Фото: соцсети

Будущую невесту заманили на сцену хитростью, и Василий Вакуленко участвовал в затее [видео]

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Да! Концерт Басты состоялся, вопреки заявлениям, подозрениями и критике. И «Да!» сказала девушка, когда ее молодой человек сделал предложение прямо на концерте Василия Вакуленко. Романтичность просто зашкаливала.

- Я хочу кое-что сказать, я счастлив, что встретил тебя, выйдешь за меня? - спросил Иван, находясь на сцене, на глазах 35 тысяч зрителей. Рядом с ним стоял и улыбался Василий Вакуленко.

Для девушки, которую вызвали на сцену, это было неожиданностью. Она на несколько секунд растерялась, смотря то на своего молодого человека, то на Басту, потом смущенно улыбнулась.

- Говори да, не тяни, - тут же посоветовал Василий Вакуленко, держа в руках большой букет цветов.

- Соглашайся, не тяни, - тут же подхватили зрители.

v1ncent_real Она сказала ДА .Переполняют чувства, земля уходит из под ног....Я счастлив, что встретил тебя моя вселенная

После такой поддержки девушка тут же пришла в себя и, улыбаясь, согласилась под бурю аплодисментов и звуки свадебного марша Мендельсона. Смельчаком, не побоявшимся рискнуть и сделать предложение на глазах у тысяч людей, оказался 29-летний финалист проекта «Резидент ТНТ Music» Иван V1NCENT Школник (он же - рэп-исполнитель, основатель группы «Станция По Встречной»).

Ну и посыпались поздравления. Сначала от Басты и зрителей, потом в социальных сетях.

- Она сказала «ДА», - написал жених на своей странице в социальной сети. - Переполняют чувства, земля уходит из под ног... Я счастлив, что встретил тебя... Спасибо дорогой @bastaakanoggano космический #respect за поддержку.

Ну а девушка, немного отойдя от случившегося, рассказала предысторию предложения, как ее заманили на сцену обманом.

- Я счастлива, друзья, - поделилась ростовчанка (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены, но без смайликов, увы). - Реально это было сюрпризом для меня. История такая: Ты выиграла в конкурсе репостов вк и тебе на сцене подарят «Майку». Ждала майку, а тут такой поворот!? Я люблю!

venystyle Я счастлива, друзья! Реально это было сюрпризом для меня!

«Комсомолка» поздравляет влюбленных! Совет да любовь!