2018-09-30T10:33:53+03:00
Общество

«Васенька, спасибо!»: В Ростове-на-Дону на концерт Басты пришли 35 тысяч зрителей

Сам Василий Вакуленко признался, что исполнилась его мечта [фото, видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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Социальные сети второй день пестрят снимками Василия Вакуленко, который накануне, 29 сентября, дал большой концерт в родном Ростове-на-Дону. Он стал первым исполнителем, кто выступил на новом стадионе. Сам Василий, который неоднократно подчеркивал свою любовь к родному городу, поблагодарил жителей за теплый прием.

- Спасибо, Ростов! Спасибо, Родные, за то, что ждали, пришли и поддержали!!!!!! Для меня это особенный концерт, потому что он стал первым моим большим концертом в Родном Городе, на стадионе «Ростов-Арена» - 35 тысяч человек, - написал Василий на своей странице в Инстаграм (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - автр). - Спасибо моей команде и всем техническим специалистам за огромную, непростую и слаженную работу... Спасибо всем за доверие, поддержку и сотрудничество. Этот концерт - мечта маленького мальчика. Спасибо вам всем, что вы ее исполнили.

Василий признался в любви к родному городу. Фото: Денис Демков

Василий признался в любви к родному городу. Фото: Денис Демков

Ростовчане ответили взаимностью. «Спасибоооо за эмоции, их масса!!! До мурашек!!! Гордость за тебя!!! Человек с большой буквы!!! Это талантище, собирать стадионы!!!».

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Спасибо Родной Ростов! #КонцертБасты #БаставРостове
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«Я не фанат, но мне очень понравилось! Тот самый момент, когда разрывает от гордости за родной город! Очень символично-первый концерт на новом стадионе, и не кого-нибудь, а Ростовчанина! Может теперь все поймут, что стадионы нужны не только для футбола!», «Васенька, спасибо, ты просто супер».

Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

«Концерт просто огонь! Спасибо за эти незабываемые эмоции!».

Баста стал первым из артистов, кто выступил на новом стадионе. Фото: Денис Демков

Баста стал первым из артистов, кто выступил на новом стадионе. Фото: Денис Демков

Критика тоже была. Кто-то утверждал, что «Баста не тот», «организация хромает», «звук не очень», но никто не сомневался в том, что для Ростова концерт Василия Вакуленко на новом стадионе точно стал событием месяца, если не года.

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Видео-открытка! #РазиНавсегда #КонцертБасты #РостовАрена
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А В ЭТО ВРЕМЯ

«Соглашайся, не тяни!»: На концерте Басты ростовчанин сделал предложение своей девушке

Да! Концерт Басты состоялся, вопреки заявлениям, подозрениями и критике. И «Да!» сказала девушка, когда ее молодой человек сделал предложение прямо на концерте Василия Вакуленко. Романтичность просто зашкаливала (подробности)

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