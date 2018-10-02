«Мечтал стать военным летчиком-истребителем»: в Ростове-на-Дону школьник умер после пустяковой операции по выравниванию носовой перегородки

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-02T14:34:06+03:00

Мать до сих пор не знает, что стало причиной смерти ее ребенка, и требует найти и наказать виновных

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В Ростове-на-Дону мать намерена подать в суд на врачей, которые провели операцию ее 17-летнему сыну. После пустякового, казалось бы, хирургического вмешательства по выравниванию носовой перегородки школьник-спортсмен так и не пришел в себя. А через несколько дней скончался в стенах больницы. Медики даже не извинились перед несчастной женщиной. Более того, уверена она, хотели скрыть некоторые факты от следствия. Теперь ростовчанка требует наказать виновных.

МАТЕРИ ДАЖЕ ЛЕКАРСТВА НЕ ДАЛИ

Данила всегда занимался спортом, ходил в тренажерный зал и десять лет играл за футбольный клуб СКА. А еще побеждал в школьных олимпиадах по литературе, физике и математике, увлекался классикой - Достоевским и Булгаковым. Однако после школы твердо решил стать военным летчиком, поступать в военное летное училище в Краснодаре. На медкомиссии выяснилось: у парня искривление носовой перегородки, и перед поступлением это необходимо исправить. Семье дали направление в одну из ростовских больниц. Там провели обследование и назначили операцию. Тот роковой день - 28 ноября 2017 года - они ждали с нетерпением.

Маму предупредили: операция займет максимум 50 минут. Здесь такие делают чуть ли не по нескольку раз в день. Волноваться не стоит.

- Уже через 40 минут после того, как сына отвезли в операционную, я почувствовала неладное, - рассказала газете «Комсомольская правда» - Ростов» Наталья. - К нему в палату побежали медики, у одной из них в руках был аппарат для искусственной вентиляции легких. Потом я увидела, как моего мальчика на каталке куда-то повезли. Он просто лежал и стонал не своим голосом, будто звал меня. Но меня к нему не подпустили. Доктор, оказавшаяся рядом, на мою просьбу дать что-то от сердца, сухо оборвала: «У нас тут детская больница». Спасла положение одна из посетительниц, у которой было с собой лекарство.

Парень серьезно увлекался футболом. Фото: архив семьи.

ВРАЧИ УВЕРЯЛИ: ДЕЛАЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

Два часа мать ничего не знала о судьбе своего ребенка. Кто-то из медперсонала честно признался: «Мы не знаем, что произошло». И посоветовали шокированным родителям сходить в церковь.

- Позже стало известно, что у моего мальчика в операционной на целых семь (!) минут остановилось сердце, - продолжает женщина. - А еще через несколько часов он впал в кому. Так прошли шесть дней. Когда у него поднималась температура, его просто обкладывали льдом. Он был подключен сразу к нескольким аппаратам. Я видела: сыну становится хуже. Мы просили позвать к нему других врачей. Муж обещал продать все: машину, дом, - только чтобы оплатить транспортировку ребенка в Москву. Но нас уверяли: все необходимое у врачей есть, и помощь сторонних специалистов не требуется. Более того, после этой, как они уверяли проходной операции, явившийся в больницу самостоятельно совершенно здоровый ребенок стал нетранспортабельным. Везти его никуда нельзя!

Утром 4 декабря, когда я шла навестить моего мальчика, по мобильнику раздался звонок: «Зайдите к врачу». Там в 9.45 я узнала, что сына уже нет в живых.

«Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТАКИЕ СЛУЧАИ ПОВТОРИЛИСЬ»

- Вы знаете, никто из врачей перед нами так и не извинился, - продолжает собеседница. - Более того, мы выяснили, что они даже не вызвали сотрудников правоохранительных органов, как положено в таких случаях, чтобы задокументировать факт смерти и провести необходимые экспертизы. Что хотели скрыть? Несколько месяцев мы находились в подвешенном состоянии. Никто не мог назвать причину, по которой умер ребенок. В деле была справка о том, что причиной смерти сына явилась кардиомиопатия. А что стало ее причиной? В отказе о возбуждении уголовного дела от регионального следственного комитета говорилось, что она могла развиться по причине того, что ребенок часто болел в дошкольном возрасте! А кто, скажите, в детском саду не болеет? Тем более, что все десять лет, пока сын занимался футболом, он каждый год проходил детальное обследование у врачей, которые за это время не нашли у него никаких патологий! Стал бы он думать о поступлении в военное летное училище, если бы были такие проблемы со здоровьем?

По словам матери, они уже получили на руки результаты независимой экспертизы.

- По документам моему сыну во время операции был дважды введен адреналин, но в описательной части вскрытия следы от прямых уколов в сердце отсутствуют, - продолжает женщина. - Там же упоминаются препараты, применять которые друг с другом - предположительно, противопоказано! Кроме того, если бы врачи перед операцией провели ребенку должные диагностические исследования для своевременного установления ему выявленных только после вскрытия диагнозов, в том числе кардиомиопатии, это могло бы повлиять на выбор дозы и схемы применения анестезиологического пособия. Все это означает, что налицо факт врачебной ошибки и неправильное оказание медпомощи. Пусть виновные в смерти моего сына понесут наказание. Я не хочу, чтобы такие случаи повторились с другими детьми.

Школьник мечтал о карьере военного летчика. Фото: архив семьи.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Ответа от больницы мы так и не получили»

Алексей Пешков, специалист по защите прав пациентов:

- Руководству больницы была направлена претензия о компенсации материального ущерба и морального вреда, причиненного некачественной медицинской помощью и в связи с летальным исходом, с предложением урегулировать вопрос в досудебном порядке и компенсировать маме ребенка установленные суммы. В установленный срок ответ на претензию нам не поступил. Планируется подача искового заявления в суд.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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