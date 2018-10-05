2018-10-05T11:41:33+03:00
Спорт

"Цвет настроения черный": Игорь Гамула стал рэпером и снялся в убойном клипе

Интернет-хит набирает тысячи просмотров в Youtube [аудио, видео]
Виктор ГОВОРОВ
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Игорь Гамула любит повеселить публикуИгорь Гамула любит повеселить публикуФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Эпатажный футбольный тренер Игорь Гамула вновь нашел способ заговорить о своей яркой персоне - он записал видеоклип на мотив хита Филиппа Киркорова "Цвет настроения черный". В ролике Гамула получает телефонный звонок от некоего Стаса (судя по всему, наставника сборной России Черчесова), который советует Гамуле присмотреться к одному темнокожему футболисту. Здесь прослеживается явный намек на громкий скандал с участием Гамулы, когда он будучи главным тренером ФК "Ростов" допустил высказывания, которые были признаны расистскими и получил пятиматчевую дисквалификацию. В результате этот паренек попадает в команду, но, как и его друзья, играет плохо, за что получает от тренера-рэпера Гамулы оценку: "Тренирую я клуб обреченных". Интернет-хит "Цвет настроения черный" набирает тысячи просмотров в Youtube.

Гамула о плагиате на песню Киркорова

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Сейчас Игорь Васильевич Гамула работает в ФК "Ростов" тренером-селекционером.

Гамула - Цвет настроения черный .Новая легенда русского рэпа Игорь Гамула и его чёрные жемчужины выстреливают музыкальным патроном, который надолго останется в твоей голове.

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