В Ростове-на-Дону вдова лидера Кущевской ОПГ добилась возврата ей особняка и Porsche из наследства Цапка

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-10T12:47:32+03:00

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Ростовский областной суд подтвердил право Анжелы-Марии Цапок, вдовы лидера Кущевского ОПГ Сергея Цапка, на пользование ею особняком (площадью 409 кв.м), который расположен в Западном жилмассиве южной столицы, и автомобилем Porshe Panamero Turbo, купленном незадолго до трагических событий на Кубани, когда в доме бандитами были зверски убиты двенадцать человек.

- Летом нынешнего года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону по иску гражданки Цапок снял арест с дома и автомобиля, но отказался удовлетворить ее требования по $6 млн, размещенных на ее счете (они были арестованы еще во время следствия по делу кущевской группировки и считаются наследством ее лидера Сергей Цапка), - напомнили «КП» - Ростов-на-Дону» обстоятельства в пресс-службе облсуда. - И в апелляционной инстанции (соответствующее заявление подали пострадавшие по уголовному делу об убийстве в Кущевской — они же, собственно, и были ответчиками по иску вдовы Цапка. - прим. ред.) проверялась законность и обоснованность этого решения районной инстанции: в итоге оно оставлено без изменения.

Кстати, что касается банковского счета, то, как стало известно «КП», Анжела-Мария Цапок сама отказалась от исковых требований, производство по делу прекращено: судя по всему, вдова главаря банды решила довольствовалась и возвратом имущества.

Напомним, Кущевская ОПГ, которой верховодил Сергей Цапок, действовала в одноименно станице и даже имела влияние за ее пределами почти полтора десятка лет — вплоть до осени 2010-го, пока негодяи не совершили самое резонансное преступление, откреститься от которого им не помогли даже связи в правоохранительных органах и во власти (сам Цапок, кстати, даже был депутатом местного уровня).

В ноябре того года банда совершила нападение на дом фермера Сервера Аметова, у которого в тот самый роковой вечер оказались гости. Тогда были убиты 12 человек — причем, звери не пожалели даже четверых детей. Эта кровавая расправа была настолько жестокой и жуткой, что в Кущевку была направлена следственно-оперативная группа из нескольких десятков сотрудников центральных аппаратов силовых ведовств, которые буквально наизнанку перевернули станицу.

Однако и тогда местные не сразу начали рассказывать о зверствах, которые там творились не год и не два, а больше десятка лет. Лишь только когда начались первые задержания и был схвачен сам Цапок, а сама трагическая история убийства в доме Аметовых на протяжении целого месяца была среди топ-новостей федеральных СМИ, люди начали давать показания о страшных подробностях.

Приговором суда Сергею Цапку был назначен пожизненный срок — как и еще двоим его подельникам-подчиненным, Игорю Черных и Владимиру Алексееву по кличке Беспредел. Другие активные участники ОПГ (Владимир Запорожец, дядя главаря Николай Цапок и Вячеслав Цеповяз) получили по 25 лет строгого режима. А в июле 2014-го в СИЗО Краснодара скончался Сергей Цапок — вроде как, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ранее сообщалось, что суд постановил выплатить пострадавшим 150 млн рублей за счет наследства главаря банды: более 119 млн рублей взыскано со счета его матери, а недавно стало известно, что вдова Цапка Анжела-Мария все-таки перечислила пострадавшим оставшуюся сумму — порядка 31 млн рублей. Но остался вопрос по взысканию с членов банды моральных компенсаций на общую сумму в размере примерно 100 млн рублей. Поэтому, вероятнее всего, и не был снят арест с тех самых 6 млн долларов, на чем настаивала прежде Анжела-Мария Цапок.

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Пролетарский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску Лазаря Ерганова к Вячеславу Цеповязу, Владимиру Алексееву и Николаю Цапку, в котором ростовчанин требовал 30 млн рублей с участников кущевской криминальной бригады в качестве компенсации морального вреда за убитого ими летом 2010 года сына Юрия. Он просил разделить эту сумму в равных долях (по 10 миллионов рублей с каждого) и о взыскании из стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти лидера банды Сергея Цапка (подробности)

КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ БАНДЫ ЦАПКА

Сергей Цапок - виновен в 18 убийствах, разбоях, незаконном хранении оружия. Его приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Скончался в изоляторе.

Владимир Алексеев (Вова Беспредел) – самый кровожадный член ОПГ. На счету у него кроме убийства 12 человек в доме фермера еще и два изнасилования. Ему дали пожизненный срок и 600 тысяч рублей штрафа.

Игорь Черных (Амур) – убивал детей в доме Аметова. Он тоже проведет остаток своих дней в исправительной колонии особого режима и выплатить ему придется 400 тысяч рублей. Покончил с собой в СИЗО.

Владимир Запорожец – приговорен к 19 годам исправительной колонии строгого режима.

Николай Цапок - дядя главаря ОПГ. По версии следствия он на дело в дом фермера с бандой не ходил, но помогал скрывать улики и незаконно хранил оружие и боеприпасы. Ему впаяли 20 лет строгача и 200 тысяч рублей штрафа.

Вячеслав Цеповяз - в резне в коттедже Аметова не был замечен, зато готовил убийство и «замазан» в вымогательстве и хищении бюджетных средств. Ему дали 20 лет «строгача» и 300 тыс рублей штрафа.

Андрей Быков (Буба) - осужден на 20 лет. Его дело рассматривали в особом порядке, он пошел на сделку со следствием.

Вячеслав Рябцев - осужден на 20 лет. Пошел на сделку со следствием.

Сергей Карпенко (Рис-младший) - покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО.

Виталий Иванов - водитель Сергея Цапка, покончил жизнь самоубийством в СИЗО.

Евгений Гуров - в банде Сергея Цапка был «шестеркой», на дело с ОПГ не ходил. Летом 2012 года осужден на двенадцать лет в исправительной колонии общего режима за разбой и наркотики. Но через несколько месяцев после этого в суд передали еще одно дело, в котором был замешан Гуров. Участника местной банды на этот раз обвиняли в грабеже, вымогательстве и причинении значительного ущерба местному жителю. И с учетом того, что Евгений Гуров уже был осужден на 12 лет, к этому сроку добавилось еще два года.

Алексей Гуров - брат Евгения Гурова.

Вячеслав Скачедуб.

Игорь Майданюк - в июле 2011 года за хранение наркотиков, угон автомобиля, нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью осудили на 4,6 лет колонии. Но за хорошее поведение его выпустили по УДО через два года.

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Какие преступления висят на банде

Сентябрь, 1998 год - Сергей Цапок и его брат Николай, Андрей Быков(кличка Буба) и Владимир Запорожец убили фермера Александра Ивановакуском арматуры. Так мужчине отомстили за то, что он вместе со своими товарищами избил братьев Цапков.

2003 год - по приказу Сергея Цапка Виталий Иванов и Андрей Быков расстреляли машину фермера Валерия Богачева. В автомобиле мужчина находился вместе с сыном. Оба погибли. Сергей Цапок таким образом мстил бизнесмену за гибель брата. Но позже выяснилось, что Богачев к его смерти не имеет никакого отношения.

2005 год - Андрей Быков и Вячеслав Рябцев расстреляли машину кущевца Леонида Кадяна по заданию Сергея Цапка. Главарь банды подозревал и его в причастности к убийству брата. Но мужчину спасли медики.

Июль, 2006 год - убивают Леонида Кадяна.

Август, 2008 год - Вячеслав Цеповяз вызывает на встречу своего друга предпринимателя Александра Строкуна. Но на трассе машину мужчины остановили Сергей Цапок и Владимир Алексеев (Вова Беспредел). Его подозревали в том, что он якобы готовил убийство Сергея Цапка. Мужчину скрутили и бросили в багажник, но Строкун выбрался и уехал вБелоруссию - там он скрывался от ОПГ. Банда же хотела сжечь бизнесмена заживо и закопать на кладбище.

Ноябрь, 2008 год - Владимир Алексеев и Игорь Черных сначала избили, а потом зарезали во дворе собственного дома 60-летнего предпринимателя Анатолия Смольникова. Бизнесмен поплатился жизнью за конфликт с цапками.

Октябрь, 2009 год - Владимир Алексеев изнасиловал 13-летнюю девочку.

Июнь, 2010 год - Сергей Цапок заказал Владимиру Алексееву расстрелять машину ростовского предпринимателя Сергея Бегиджанова. Но бизнесмену удалось выжить, а вот его 17-летний внук и охранник погибли на месте. Оружие для убийства доставал Вячеслав Рябцев. Уничтожил его потом дядя Сергея Цапка Николай.

Август, 2010 год - банда напала на дом пожилой жительницы Староминского района Доси Новицкой. Женщину пытали - Игорь Черных проткнул ей руку шампуром по заказу кущевских полицейских. Вместе с ним на дело пришел и Сергей Карпенко. Ее дочь написала в РОВДзаявление на стражей порядка, которые избили ее сожителя, и копы просили его забрать, но девушка отказывалась.

Ноябрь, 2010 год - Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Андрей Быков (Буба), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Вячеслав Рябцев на дело не пошел - за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных. Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен.