Когда в Ростове-на-Дону начнут штрафовать водителей, которые не платят за парковки

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-12T17:03:25+03:00

В Ростове платных парковок много, но водители предпочитают не отдавать за них деньги Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Спойлер: произойдет не завтра, но может быть очень скоро

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Главная интрига осени - дата передачи персональных данных водителей, которые не платят за парковки, для последующего выписывания им штрафов, пока сохраняется. На федеральном уровне, как сообщала «КП-Ростов», приняли поправки в закон, сделав первый шаг. Впереди еще один, как минимум.

- На данный момент нет необходимости принимать дополнительные законодательные акты на региональном уровне, - пояснила сенатор Совета Федерации от Ростовской области Ирина Рукавишникова. - Требуется только проработка механизма передачи данных между правительством Ростовской области и ГУ МВД России по РО.

А вот здесь начинается самое интересное. Сколько понадобится времени на подготовку такого документа? В правоохранительных органах говорят, что пока не отработан алгоритм. Его должны разработать в МВД России, после чего оформить в приказ и разослать в регионы.

- Никто вам дату не скажет, потому что может занять несколько месяцев, - пояснил источник в правоохранительных органов. - Не завтра точно! Все таки речь идет о передачи персональных данных.

Официальный комментарий уже есть. Накануне, 11 октября, начальник донской автоинспекции Олег Богун не подтвердил информацию о начале передачи данных.

- В настоящий момент Федеральным законом №332 от 30.08.18 года в закон «О полиции» внесены изменения, предоставляющее право сотрудникам полиции предоставлять информацию о владельцах транспортных средств должностным лицам органов местного самоуправления, уполномоченным осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, - пояснил Олег Богун. - Указанные изменения вступили в силу 3 октября, однако в настоящее время федеральным органом исполнительной власти в сфере МВД РФ не определен порядок передачи сведений о владельцах транспортных средств.

Напомним, на данный момент нереально привлечь водителя, который проигнорировал оплату за платную парковку, к ответственности, так как нереально сопоставить конкретную машину с конкретным гражданином. То есть фотографировать автомобили нарушителей можно сколько угодно, но нет доступа к имени его владельца. Предоставление баз данных по владельцам транспортных средств находится только в ведении МВД. Теоретически, если алгоритм передачи данных водителей заработает, то пригласят в суд тех нарушителей, которые не оплачивали парковку в течение двух-трех месяцев до дня подписания документа, и соответственно, после.

- Существует областной закон N 273-ЗС «Об административных правонарушениях», и в нем - статья 5.3 «Невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)», - поясняет юрист Николай Головко. - Наказание за неоплату парковки - штраф в размере 1500 рублей.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Проект по платным парковкам официально стартовал в Ростове-на-Дону с 23 сентября 2016 года. Каждый час пользования одним парковочным местом составляет 35 рублей (многие водители считают, что это слишком высокая стоимость, учитывая, что львиная доля средств уходит в частную компанию, а не в городской бюджет). Всего в центре города «нарезано» 5 600 платных парковочных мест.

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Система платных парковок, напомним, появилась в Ростове-на-Дону осенью 2016-го: за то, чтобы оставить своего четырехколесного коня на выделенном месте, "попросили" по 35 рублей за каждый час стоянки. Поначалу они пустовали: автомобильный народ боялся штрафов (1,5 тысячи рублей) за неоплату, а потом оказалось, что у "Парковочного пространства" нет доступа к базе данным ГИБДД, то есть сфотографировать машину могут, а узнать имя владельца - нет (подробности)