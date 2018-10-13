Хет-трик: Баста стал звездой трех популярных телешоу за один вечер

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-13T01:15:13+03:00

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Вечер пятницы, 12 октября 2018 года, запомнится поклонникам Басты надолго. За несколько часов он трижды попал на телеэкраны страны, причем в разных шоу, но это одни из самых рейтинговых программ страны.

В 21:00 на ТНТ стартовал очередной выпуск "Comedy Club", в который юмористы пригласили рэперов из творческого объединения "Газгольдер". Естественно, ростовчанин Баста был главной фигурой на сцене. Он не только исполнял свои песни, но и участвовал в постановках. В частности, сыграл роль крестного отца русского рэпа из Рост-Анджелеса.

Comedy Club: Выпуск №613.Gazgolder на Comedy Club!

В 21:30 на Первом канале стартовал седьмой сезон шоу "Голос", в которое Баста снова ворвался в качестве наставника вместе с Ани Лорак, Константином Меладзе и Сергеем Шнуровым. Известный ростовчанин первым нажал на красную кнопку, встал ногами на крутящееся кресло и "оторвал" себе первую участницу, которую хотели все звезды. К коллегам по цеху Василий обращался просто: дядь Сережа, дядь Костя.

Песня Наставников. Live Is Life - Голос - Сезон 7.Наставники исполняют песню Live Is Life австрийской группы Opus.

А в 23:30 ростовский рэпер пришел в гости на шоу "Вечерний Ургант" вместе с Кристиной Орбакайте.

- От одного из наставников "Голоса" нельзя было отвести взгляд. Сексуальный наряд, фигура, прическа... Я говорю про Басту, - выпалил ведущий. - И Ани Лорак тоже была красивая. Но не настолько.

Затем Ургант сравнил наставников с героями фильма "Матрица". Басте в этой шутке досталась роль агента Смита.

- Он такой же резкий, опасный, тоже из Ростова, - пояснил Иван.

Баста. Вечерний Ургант. .Фрагмент выпуска от 12.10.2018

- Серж Шнуров не молодец. Костя Меладзе - молодец. Я - молодец. И Каролина - красавица, - оценил Баста новое жюри.

- В чем твои претензии к Сергею Шнурову? - спросил ведущий.

- Он просто непрофессионал. Видели синяк у него под глазом в "Инстаграме"? Это справедливость.

- Дмитрий Нагиев говорит, что "Голос Перезагрузка" - это совсем другое шоу, там все изменилось. Какие есть отличия нового сезона от тех, старых?

- Ну мы с Сергеем там встретились... Мне кажется, в этом был особый умысел. Наш конфликт, постоянные перепалки... Мы с ним не всегда такие жесткие выражения применяем в творчестве и в жизни.

Также Баста рассказал о книге, которую написал. Это сказки, которые он сочинил для своих дочерей. Сборник уже издан под авторством Василия Вакуленко.

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