Ради конкурса сбросила два десятка килограммов за полгода: «Mиссис Россия International-2018» стала 30-летняя москвичка Дарья Давыденко

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-17T17:13:19+03:00

Победительница Дарья Давыденко рассказала, как два месяца расшивала платье бисером, почему хотела снять свою кандидатуру и как будущий супруг не захотел брать ее на работу. Фото: Личный архив героя публикации

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В Ростове-на-Дону назвали имя самой красивой замужней дамы страны. В донской столице пошел российский этап одного из самых старейших конкурсов в мире «Мissis International-2018» (ему более 40 лет, - прим. авт.). За корону и право представлять на нем Россию боролись сразу несколько участниц из Москвы, Тулы, Чебоксар, Таганрога, Новосибирска, Алтайского края и Ростова-на-Дону. Победительницей стала 30-летняя Дарья Давыденко из Москвы. Именно она отправится летом в Америку, где поборется за звание самой красивой «Мrs International».

Еще одним сюрпризом для участниц стал тот факт, что онлайн-трансляцию поединка красавиц смотрел и представитель другого международного конкурса «Mrs Universe». В итоге ему тоже приглянулась победительница. И уже в декабре она поедет на Филиппины, чтобы претендовать еще на одну корону. В эксклюзивном интервью сайту rostov.kp.ru Дарья рассказала, как два месяца расшивала платье бисером, почему хотела снять свою кандидатуру и как будущий супруг не захотел брать ее на работу.

Победительница прошлого года Нунэ Кобяцкая (справа) передает корону. Фото: "Имидж Центр"

«ПРОЗВАЛИ ДАРЬЕЙ-ИСКУСНИЦЕЙ»

- Мой муж - коренной ростовчанин, а я сама из Москвы, поэтому живем на два города, - начала разговор Дарья Давыденко. - Знаете, почему я отправилась на этот конкурс? Потому что, как и многие женщины в декрете, немного потерялась и решила, как птица Феникс, возродиться и найти себя. Слава Богу, мой муж поддержал мое начинание. Я прошла конкурсы в Москве: были и кастинги, и собеседования. В итоге мою кандидатуру утвердили. Кстати, ради конкурса я похудела на 18 килограммов за полгода. Но это долгая история.

- Как долго готовились?

- Подготовка длилась почти два месяца. Там было очень много конкурсных эпизодов. Один из них - подарки, которые должны были характеризовать регион и глубину души кандидатки. Я приготовила сразу три. Один из них - для оргкомитета конкурса - футбольный мяч с символикой FIFA. На мой взгляд, это очень символично. Ведь Россия впервые стала хозяйкой мундиаля, и я не могла этого не отметить. Мой творческий номер также был связан с этой темой. Плюсом к нему стал сладкий сюрприз: конфеты, мыльце ручной работы и очень модные фруктово-овощные букеты.

Их, как и маринованные грибы, которые я привезла, делала сама. Деликатес подарила в музее М.А. Шолохова вместе с деревом ручной работы из бисера. Потому что, в Ростове-на-Дону все прекрасно и красиво, это чудесный, богатый и вкусный город. Вкусный, но здесь нет лесов. Поэтому хотелось привезти частичку своей природы. И я сделала голубую ель.

А вот для жюри я приготовила духи «Красная Москва», раритетные, из частной коллекции. Думаю, не стоит объяснять, что образ коренной москвички ассоциируется с этим запахом, в котором есть нотки от Chanel №5. Получился классический женский интеллигентный подарок. Но они больше для куража, сама я ими, конечно же, не пользуюсь.

Теперь Дарья представит нашу стран сразу на двух международных конкурсах красоты. Фото: "Имидж Центр"

- Вы сказали, что творческий номер был связан с ЧМ-2018...

- Да. Помните известный мем о жрунах, которые в кокошниках жуют фастфуд на стадионе. Получился такой вот национальный юморок. И именно они и натолкнули меня на мысль подойти к конкурсу нестандартно: я сделала нарезку самых интересных эпизодов мундиаля. При этом сама в первой части вышла в национальном донском костюме под «Калинку-малинку» - таким образом я отдла дань региону-хозяину конкурса, хотелось сделать приятное зрителям, а во второй вместе с детишками устроила танцы с мячами. Получилось очень задорно. Мне не хотелось застыть, как другие, в образе Снежной Королевы. Тем более, что по жизни я оптимист, люблю шутить, веселиться и получать максимум удовольствия от того, что делаю.

Кстати, меня недаром прозвали Дарья-искусница, я же еще и сама себе вечернее платье готовила: в течение двух месяцев расшивала его камнями. И оно с прямой юбкой-тубой выигрышно выделялось. Многие же отдали предпочтение пышным нарядам, фасону «рыбка» или платьям с огромным шлейфом и воланами. А мое вроде было на фоне всего этого великолепия самым простым, но за счет вышивки оказалось просто «вау!». И, знаете, мне было ничуточки не стыдно, что оно «самоделкино».

Супруги воспитывают двух очаровательных девочек.Фото: Личный архив героя публикации

НА РАБОТУ НЕ УСТРОИЛ, А ЗАМУЖ ПОЗВАЛ

- Как вы познакомились с супругом?

- Я родом из Минска. Там у меня было очень крупное event-агентство, которое занималось организацией праздников. А потом меня пригласили в Москву на очень хорошую должность. Через шесть лет жизни в столице я получила российское гражданство и решила попробовать себя на новом поприще. Пошла устраиваться на работу. И мой будущий супруг как раз проводил там собеседование. Так случилось, что на работу он меня не взял, а взял замуж. Так мы и начали общение на почве несложившегося служебного романа. Я у него потом спросила, почему же он мне отказал. Он признался: слишком красивых не берет, иначе будут развращать коллектив.

- В своей анкете вы рассказали, что врачи говорили: детей у вас не будет.

- Дело в том, что я человек немного с ограниченными возможностями: у меня нет одной почки, а вторая не совсем полноценно работает. Врожденная аномалия. Потому-то врачи всю жизнь предупреждали, что я не смогу иметь детей. Это просто опасно для жизни. Но мы с мужем решили, что семья без детей - это не семья, и рискнули. В итоге у нас двое прекрасных малышек: Юноне три годика, а Лолите год. Правда, в обе беременности я по четыре раза лежала на сохранении. Но я нисколько об этом не жалею. Мой пример - доказательство того, что надо не бояться, верить в себя и пробовать.

У красавицы два высших образования - маркетолога и инженера по медицинскому оборудованию.Фото: Личный архив

- А в свою победу вы верили?

- У меня все это время были постоянно какие-то проблемы. Даже был момент, когда на третьем конкурсном дне я хотела отказаться и уйти. Во-первых, мой супруг попал в больницу с аппендицитом: это был экстренный случай, и его сразу прооперировали. Я понимала, что как жена должна была быть рядом. И уж, конечно, какая тут улыбка на лице или задор? Но Вова мне прямо сказал: «Доведи начатое до конца. Для меня это будет лучшая поддержка. Это лучше, чем ты будешь просто сидеть у моей кровати и ныть: «Ну, почему же все так получилось...» И я мобилизовалась. После этого были уже неожиданности, с которыми пришлось столкнуться: где-то костюм не удовлетворил, и пришлось некоторые элементы переделывать. Или по техническому плану не прошел мой вечерний наряд. Платье изначально у меня было, как сейчас модно, короткое и с длинной органзой. Но, оказывается, такие нельзя, потому что это конкурс миссис. Там даже коленки просвечиваться не должны! Пришлось срочно исправлять. Днем я была яркая и красиво накрашенная улыбающаяся мадам, а ночью и до четырех утра в очках с иголочкой перекраивала и переделывала. Когда в финале назвали мое имя, то слез радости и счастья сдержать я уже не смогла. Это было очень волнительно. Тем более, что в зале на меня смотрели и дети, и мама, и друзья. Я представляла главный город нашей страны и просто не могла его подвести, поэтому выложилась на все сто.

Дарья сразила жюри не только красотой, но и харизмой.Фото: Личный архив героя публикации

С ЗАМУЖЕСТВОМ СКАЗКА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

- Как изменится ваша жизнь теперь?

- Конечно же, в лучшую сторону: у меня появится возможность публично заняться благотворительной деятельностью. Я стану мотивировать других женщин быть творцами своей красивой жизни. Помимо этого, у меня в планы войдет качественная подготовка к следующему этапу международного конкурса. Я уверена: победа в этом конкурсе станет одним из самых ярких событий моей жизни.

- Расскажите о своем хобби.

- Профессионально занимаюсь дайвингом и катаюсь на сноуборде. Но сейчас на свои экстремальные увлечения не хватает свободного времени, увы. Поэтому я виртуозно люблю готовить всякие вкусности, а также углубленно изучаю моделирование одежды. Помимо этого, коллекционирую фигурки таксят.

- А есть любимое блюдо?

- Я живу далеко от моего родного родительского дома, поэтому в качестве любимого блюда сразу всплывают изумительные творожные блинчики по фирменному рецепту моей бабушки, по которой я очень скучаю.

Дарья уверена: главное - верить в себя.Фото: Личный архив героя публикации

- Какая она, ваша мечта?

- Сейчас я мечтаю, чтобы каждая женщина испытала счастье стать мамой, а каждый ребенок имел счастье жить в семье. Я мечтаю, чтобы эта цепочка не разрывалась и чтобы по всему миру не осталось ни одного детского дома. Я считаю, что женщины нашей страны по многим причинам перестали верить в сказки и волшебство. Еще с детства нам читали наши родители: «...и сыграли они красивую свадьбу, вот и сказочки конец, а кто слушал - молодец». Своим участием я хочу показать, что с замужеством сказка женщины только начинается, что все самое интересное еще впереди и не стоит ничего бояться, нужно смело и с оптимизмом делать самим свою жизнь ярче.

Вот такие красавицы со всей страны встретились в финале. Фото: Имидж-Центр.

КСТАТИ

Красавиц сводили в гости к Шолохову и накормили ухой

Чтобы выбрать достойную, на сцене Музыкального театра красавицам предстояло не только продемонстрировать в финале свои таланты в творческом конкурсе, представить видеовизитку и продефилировать в вечернем платье. Но и показать свои кулинарные способности, умение общаться с чиновниками, детьми и деятелями культуры, умение вести себя на светских мероприятиях и выставках.

Именно поэтому в один из конкурсных дней они посетили музей нобелевского лауреата Михаила Шолохова, где познакомились с правнуком писателя и встретились с главным города по культуре. Также красавицы побывали в детском доме, где ответили на вопросы малышни и подарили детишкам подарки. Еще одним пунктом конкурсной программы стал визит в станицу Старочеркасскую, где они побывали на Атаманском подворье, познакомились с культурой и бытом донских казаков, отведали настоящую казачью уху. Еще одним конкурсным испытанием стал вечер национальных традиций, где конкурсантки представили блюда собственного приготовления.

- При выборе победительницы (их возраст от 20 до 40 лет) учитывались внешние данные, стройное, пропорциональное телосложение, непринужденность общения, обаяние, творческие способности и таланты, эрудиция, дикция и культура речи, - рассказала «Комсомольской правде» - Ростов» Председатель оргкомитета конкурса "Миссис Россия International", директор агентства моделей "Имидж-Элит" Елена Степура. - А также приветствовались достижения в бизнесе, спорте, политике, культуре и общественной жизни. Кроме того, у претенденток не должно быть видимых татуировок, а также фото и видеосъемок чрезмерного эротического содержания. Ведь победительница станет символом женской привлекательности на ближайший год.

ТТХ

Дарьи Давыденко

Рост - 175 см,

Объем груди - 92 см,

Объем талии - 65 см,

Объем бедер - 93 см.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/673727" frameborder="0"></iframe> «Миссис Россия International-2018» стала 30-летняя москвичка Дарья Давыденко.

КОНКРЕТНО

Миссис Россия International 2018- Дарья Давыденко (г.Москва)

Гранд Миссис Россия International 2018 — Татьяна Гаркушенко (г.Таганрог)

Миссис Россия Planet 2018 — Мария Туркова (г. Ростов-на-Дону)

1-я вице Миссис -Евгения Кумец (г.Новосибирск)

2-вице Миссис - Надежда Сычкарева (г.Ростов-на-Дону)

Королева соцсетей — Мария Туркова ( г.Ростов-на-Дону)

Миссис Россия International ЦФО — Сафонова Дина (г.Тула)

Миссис Россия International ЮФО- Надежда Сычкарева (г.Ростов-на-Дону)

Миссис Россия International ПФО — Ольга Игнатьева (г.Чебоксары)

Миссис Россия International СФО- Антонина Бахтина (г.Бийск)

Миссис Россия International Благотворительность — Дарья Давыденко (г.Москва)

Миссис Россия International Лучший национальный костюм — Евгения Кумец (г.Новосибирск)

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- Честно сказать, для меня было удивительным получить такое признание после конкурса, который прошел еще в августе, - рассказала Нунэ Кобяцкая «КП-Ростов». - Тогда я вышла в полуфинал, но в ТОП-20 вошли только американки. И получается, что на конкурсе жюри не оценило мой look, а в итоге он стал лучшие многих вечерних образов, включая представленных в рейтинге «Миссис Мира» и «Миссис Америка».

К слову, специально для конкурса Нунэ платье не покупала. (подробности)