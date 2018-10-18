2018-10-18T10:47:34+03:00
Общество

В Совете Федерации раскритиковали полицию за срыв сроков запуска платных парковок в Ростове-на-Дону

Проект должен заработать до конца текущего года
Александр СТЕПАНОВИрина ПОТЕРЯ
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Пока что ростовчане вольготно занимают коммерческие парковочные места, не внося плату. Но скоро, судя по всему, ситуация изменится.Пока что ростовчане вольготно занимают коммерческие парковочные места, не внося плату. Но скоро, судя по всему, ситуация изменится.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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К Новому году - а может быть, даже еще и раньше! — в Ростове-на-Дону должен в полную силу заработать проект по платным парковкам. В том смысле, что появится действительный механизм для штрафования нарушителей, оставляющих на коммерческих местах (при том, что иных в центре города практически нет) свои автомобили без внесения денег.

Об этом, как стало известно «КП» - Ростов-на-Дону» из собственных источников, шла речь на состоявшемся в южной столице трехдневном совещании-семинаре с руководителями правовых подразделений территориальных органов МВД РФ из регионов, входящих в состав Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.

Член конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова, экс-вице-спикер донского парламента, подводя итоги пятилетнего взаимодействия законодателей и правоохранителей, обозначила ряд проблемных моментов.

И, в частности, она весьма резко высказалась на тему внедрения проекта коммерческих парковок в Ростове-на-Дону и ряде других крупных городов, где не решена одинаковая для них всех проблема — отсутствие механизма взимания штрафов с тех водителей, которые принципиально пользуются ими бесплатно.

- Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 332-ФЗ «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О полиции» (принят в окончательном чтении 3 октября. - прим. ред.) установил, что полиция будет предоставлять информацию о владельцах транспортных средств должностным лицам, осуществляющим производство по делам об административных правонарушениях, в порядке, установленном МВД России, - отметила, обращаясь к представителям региональных главков МВД, Рукавишникова. - И закон определил 60-дневный срок для принятия соответствующего регламента. Этот срок уже истек, (но ничего не сделано). И мы очень надеемся, что до нового года МВД РФ его утвердит и представит в регионы для работы.

Таким образом, с учетом этого заявления, сделанного сенатором — то есть представителем высшего законодательного органа РФ, с очень большой долей вероятности платные парковки заработают уже в полную мощь до конца 2018-го.

Две недели назад, напомним, Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в федеральный закон «О полиции», позволяющие, попросту говоря, ГИБДД предоставлять операторам платных парковок данные на нарушителей (это, к слову, полторы тысячи рублей). То есть, на самом деле, не им самим, конечно, а чиновникам местных администраций, которые составляют протоколы на водителей-штрафников, но — в соответствии как раз с теми сведениями, которые «сняли» контролеры парковочного пространства, зафиксировав госномера автомобилей на парковках.

Ранее, кстати, в довольно категоричной форме о том же самом предупредил ростовских водителей и сити-менеджер южной столицы Виталий Кушнарев, сообщив в телеэфире о появлении в ближайшее время «возможности привлекать в ответственности нарушителей», что позволит «упорядочить движение в Ростове-на-Дону».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Проект по платным парковкам стартовал в Ростове-на-Дону с 23 сентября 2016-го: на улицах появились устройства для внесения денег за пользование парковочными карманами — 35 рубелй за час (первые 15 минут, правда, бесплатно).

Всего в центре создано 5600 платных парковочных мест. Впрочем, «создано» - это, все-таки, чересчур. В тех самых парковочных карманах, которые прежде либо были бесплатными, либо там вдоль бордюра вообще висел знак «Парковка запрещена» (как на ул. Варфоломеева) сделали разметку и объявили их платными, а в некоторых местах по городу поставили паркоматы.

Цель проекта, заявленная властями - разгрузить с помощью парковок город от транспорта, поскольку водители, по замыслу чиновников, поняв, что ездить в центр на личном авто и тратить по 12 тысяч в месяц за его парковку дорого, добровольно пересядут на общественный транспорт.

Правда, сами же власти не раз при этом признавали: проект так и не заработал, потому что у парковщиков нет права штрафовать за их неоплату, а народ, соответственно, понимая это, спокойно размещает автомобили, не внося деньги.

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