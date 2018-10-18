В Совете Федерации раскритиковали полицию за срыв сроков запуска платных парковок в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-18T10:47:34+03:00

Пока что ростовчане вольготно занимают коммерческие парковочные места, не внося плату. Но скоро, судя по всему, ситуация изменится. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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К Новому году - а может быть, даже еще и раньше! — в Ростове-на-Дону должен в полную силу заработать проект по платным парковкам. В том смысле, что появится действительный механизм для штрафования нарушителей, оставляющих на коммерческих местах (при том, что иных в центре города практически нет) свои автомобили без внесения денег.

Об этом, как стало известно «КП» - Ростов-на-Дону» из собственных источников, шла речь на состоявшемся в южной столице трехдневном совещании-семинаре с руководителями правовых подразделений территориальных органов МВД РФ из регионов, входящих в состав Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.

Член конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова, экс-вице-спикер донского парламента, подводя итоги пятилетнего взаимодействия законодателей и правоохранителей, обозначила ряд проблемных моментов.

И, в частности, она весьма резко высказалась на тему внедрения проекта коммерческих парковок в Ростове-на-Дону и ряде других крупных городов, где не решена одинаковая для них всех проблема — отсутствие механизма взимания штрафов с тех водителей, которые принципиально пользуются ими бесплатно.

- Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 332-ФЗ «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О полиции» (принят в окончательном чтении 3 октября. - прим. ред.) установил, что полиция будет предоставлять информацию о владельцах транспортных средств должностным лицам, осуществляющим производство по делам об административных правонарушениях, в порядке, установленном МВД России, - отметила, обращаясь к представителям региональных главков МВД, Рукавишникова. - И закон определил 60-дневный срок для принятия соответствующего регламента. Этот срок уже истек, (но ничего не сделано). И мы очень надеемся, что до нового года МВД РФ его утвердит и представит в регионы для работы.

Таким образом, с учетом этого заявления, сделанного сенатором — то есть представителем высшего законодательного органа РФ, с очень большой долей вероятности платные парковки заработают уже в полную мощь до конца 2018-го.

Две недели назад, напомним, Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в федеральный закон «О полиции», позволяющие, попросту говоря, ГИБДД предоставлять операторам платных парковок данные на нарушителей (это, к слову, полторы тысячи рублей). То есть, на самом деле, не им самим, конечно, а чиновникам местных администраций, которые составляют протоколы на водителей-штрафников, но — в соответствии как раз с теми сведениями, которые «сняли» контролеры парковочного пространства, зафиксировав госномера автомобилей на парковках.

Ранее, кстати, в довольно категоричной форме о том же самом предупредил ростовских водителей и сити-менеджер южной столицы Виталий Кушнарев, сообщив в телеэфире о появлении в ближайшее время «возможности привлекать в ответственности нарушителей», что позволит «упорядочить движение в Ростове-на-Дону».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Проект по платным парковкам стартовал в Ростове-на-Дону с 23 сентября 2016-го: на улицах появились устройства для внесения денег за пользование парковочными карманами — 35 рубелй за час (первые 15 минут, правда, бесплатно).

Всего в центре создано 5600 платных парковочных мест. Впрочем, «создано» - это, все-таки, чересчур. В тех самых парковочных карманах, которые прежде либо были бесплатными, либо там вдоль бордюра вообще висел знак «Парковка запрещена» (как на ул. Варфоломеева) сделали разметку и объявили их платными, а в некоторых местах по городу поставили паркоматы.

Цель проекта, заявленная властями - разгрузить с помощью парковок город от транспорта, поскольку водители, по замыслу чиновников, поняв, что ездить в центр на личном авто и тратить по 12 тысяч в месяц за его парковку дорого, добровольно пересядут на общественный транспорт.

Правда, сами же власти не раз при этом признавали: проект так и не заработал, потому что у парковщиков нет права штрафовать за их неоплату, а народ, соответственно, понимая это, спокойно размещает автомобили, не внося деньги.

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