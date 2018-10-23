«Два месяца ада»: В Ростове-на-Дону умерла 13-летняя девочка, которую врачи лечили от насморка

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-23T09:01:45+03:00

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Случай, который произошел с 13-летней Дашей из города Шахты Ростовской области, до сих пор не укладывается в голове у тех, кто был с ней знаком. Жизнерадостная девочка с задатками лидера, любимица класса. Она мечтала стать полицейским. За живость ума и упорство классная мама называла ее «супермозг», а многочисленные друзья не чаяли души. Мама девочки до сих пор не может найти слов, чтобы объяснить, почему ее Даши не стало...

«ТАКОГО НОСА МЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ!»

- Прошло уже полгода, но те почти два месяца ада, которые прожила наша семья, я буду помнить всю жизнь, - рассказала Татьяна, мама Даши. - Еще 1 марта дочь пожаловалась, что у нее заложило нос и уши. Дашуня не была болезненным ребенком, поэтому такого рода жалобы я могла пересчитать по пальцам. На следующий день позвонила в поликлинику, чтобы записать ее на прием к ЛОРу. Но мне сказали, что к нему мы сможем попасть только через пять дней, - очередь. Так долго ждать мы не стали и записалась на прием к этому же доктору, только в платной клинике. Врач осмотрел дочь, прописал лечение. Но прошло 11 дней, и ей ничего не помогало.

Тогда было принято решение положить девочку в больницу все к тому же специалисту.

- Мы пролежали в отделении две недели, - продолжает женщина, едва сдерживая слезы. - И все это время ей пробивали и уши, и нос. Из носа постоянно шла кровь, на его месте была уже говядина какая-то. Все расковыряли до такой степени, что ребенок не мог до него дотронуться. Вдобавок ко всему у нее пропал слух. При этом у дочки уже начался сильный кашель, а еще она жаловалась на то, что очень болят ножки. И вот после всех этих издевательств медики только развели руками. Со словами «Такого носа мы еще не видели» попытались выписать нас из больницы. Я наотрез отказалась забирать ее из отделения. Тогда нам выдали направление в ростовскую больницу.

Даша мечтала стать полицейским. Фото: личный архив семьи.

«НАС ПРОСТО ФУТБОЛИЛИ»

На скорой маму с Дашей привезли в Ростов-на-Дону. Вот только принимать их там отказались.

- Хотя у нас были и выписка на руках, и направление на госпитализацию, - продолжает собеседница. - Причина: нет мест. Куда я только ни звонила, пыталась объяснить, что здорового человека на скорой за 60 километров просто так не повезут. Но люди в белых халатах были непреклонны. Нас просто отфутболили обратно домой.

Но там у девочки снова поднялась температура до 39 градусов. Проделав путь в десятки километров только теперь уже на такси, мама с дочкой снова приехали утром в донскую столицу.

- В общей сложности в коридорах мы просидели с 08.00 до 15.00 - то есть восемь (!) часов, - говорит мама Даши. - Столько времени мы ждали, пока нас оформят. Дочь положили в отдельный бокс, объяснив это тем, что у нее «вирусный герпес». И это при том, что в справке было написано «острый двусторонний гнойный отит и катаральный капиллярный синусит».

«МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ МЕСТНЫХ ВРАЧЕЙ!»

То, что происходило дальше, больше похоже на страшилку из книги ужастиков, чем на реальность.

- У меня не было возможности находиться вместе с ней - дома еще двое детей, - говорит несчастная женщина, доверившая ребенка, как ей казалось, профессионалам. - Каждый день мы общались с ней по WhatsApp. Так вот она писала, что ей даже градусника не давали, а все лечение заключалось в том, что раз в день делали укол и столько же закапывали нос и уши. При этом у ребенка настолько болели суставы, что она даже не могла порой встать, чтобы открыть окно и проветрить комнату. Но и это было не самым страшным: 13-летней девочке даже не сообщали, когда были завтраки, обеды и ужины. Она просто о них не знала, потому что не могла о них слышать! Ела только то, что я передавала из дома. А спустя несколько дней такого лечения мне позвонил врач и сообщил: «Мы вас выписываем, потому что не собираемся исправлять ошибки местных врачей».

Но когда Татьяна приехала за ребенком, то увидела на теле дочери жуткую сыпь. Также никуда не пропал сильный кашель. Женщина потребовала вызвать врача-инфекциониста. Уезжать с больным ребенком она не хотела.

Мама девочки до сих пор не может найти слов объяснить: почему ее Даши не стало... Фото: личный архив семьи.

«ОТ ЧЕГО ВЫ ЕЕ ПОЛТОРА МЕСЯЦА ЛЕЧИЛИ?»

- Даше сразу поставили диагноз «сепсис», но под вопросом, - продолжает мать. - В этот раз я больше не стала верить врачам на слово, а легла вместе с дочкой, чтобы контролировать ее лечение. Мне говорили, что у девочки «вирусный герпес и вирус Эйнштейна-Барра». Уверяли: не переживайте, это все лечится. И даже постоянная температура, которая не опускалась все это время ниже 37, 5 градусов, по словам медиков, была нормой. Доченьке постоянно капали капельницы, от которых у нее уже вздувались вены. И только тогда, когда мне сказали, что под общим наркозом ей будут ставить катетер, наконец, всплыло - у ребенка сепсис. Сказать, что я была в ужасе, - ничего не сказать. На это мне буднично ответили: «А что вы хотели - у девочки же гнойный отит». Так а все это время они ее тогда от чего лечили?

Спустя полтора месяца с начала Дашиного насморка состояние девочки стало еще хуже: у нее начались рвота с кровью. Доктора собрали консилиум и перевели маленькую пациентку в реанимацию. В числе вновь всплывших диагнозов - «двустороння пневмония и почечная недостаточность».

«ДЕТИ НЕ КОТЯТА!»

- Состояние Дашеньки только ухудшалось, была сильная отдышка, дочурка все время плакала и просила открыть окно, - говорит мать. - Реаниматолог сказала: «Нужно сделать вентиляцию легких». Меня вывели из отделения. Только позже я узнала, что во время операции у нее открылось легочное кровотечение, которое они пытались остановить в течение четырех (!) часов. Еще восемь дней Даша пролежала в состоянии искусственной комы.

24 апреля поздно вечером матери сообщили: у девочки остановилось сердце... Она умерла.

- Скажите, как можно в ХХI веке потерять ребенка из-за того, что у него был просто заложен нос? - едва слышным шепотом говорит мать Даши. - Я не хочу пересказывать все круги непонимания, равнодушия и грубости, которые мне пришлось пройти. Ведь уголовное дело возбудили только спустя пять месяцев после того, как я стала бить во все колокола, - обратилась в Прокуратуру РФ, Госдуму и уполномоченному по правам человека!

Сейчас назначена медицинская экспертиза, которая должна назвать точную причину смерти ребенка.

- Я понимаю, что Дашу уже не вернуть, - говорит мать. - Но с нами просто не захотели возиться, молча наблюдая за тем, как ребенок умирает. Мне очень хочется, чтобы таких случаев больше никогда не было. Чтобы врачи обращали внимание на то, что дети все-таки не котята. Зверюшек и то жалко, а в их руках человеческие жизни. И сколько их уже сломано?

24 апреля поздно вечером матери сообщили: у девочки остановилось сердце... Она умерла.Фото: Александр УТКИН

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