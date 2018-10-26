Маршрутки с улиц Ростова-на-Дону так и не убрали?

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-26T10:48:35+03:00

Корреспондент "КП" не заметил никаких изменений в привычной утренней поездке на работу

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Сегодня утром, как и все ростовчане, вышел с мыслью о том, что, наконец, в городе заработала новая транспортная сеть. По крайней мере, 26 октября должны были убрать половину маршруток, заменив их на автобусы. Но итог моей поездки на работу с Западного в центр таков: ничего не изменилось. Ровным счетом, ни-че-го.

Обычно утром я добирался в редакцию на маршрутке № 44. Садился на нее практически на конечной (остановка "Магазин Богатырь") и выходил на Варфоломеева. Путь следования этого микроавтобуса особых изменений не претерпел, но режим работы должен был поменяться с маршрутного такси на автобус. Как ранее пояснял в эфире радио "Комсомольская правда" (89,8 fm) редактор Интернет-рессурса "Ростовский городской транспорт" Михаил Кругликов, это значит, что в салоне обязательно должен быть установлен валидатор и действовать все льготы.

К 8:30 на остановке собралась очередь в двадцать пять человек, что говорит о том, что чаще транспорт ходить не стал. Когда же он все-таки подъехал, то это оказался тот же самый микроавтобус, что ходил ранее. Даже номер "44-МТ" не был заменен. Внутри не обнаружилось никакого валидатора, а водитель привычно принимал деньги на выходе. Как обычно, полный салон толкающихся людей. В общем, ни одного изменения в поездке я не заметил.

Напомним, ранее в администрации города заявляли, что проводимые изменения в работе общественного транспорта носят социальную направленность.

– С 1 октября в донской столице упразднен режим движения "маршрутное такси", – говорил директор Департамента транспорта Ростова Сергей Саенко. – Это касается всех маршрутов, в том числе, не охваченных конкурсными процедурами этого года. Теперь весь общественный транспорт обязан останавливаться только в установленных местах.

В мэрии отмечали, что одним из важнейших изменений в работе общественного транспорта станет 100-процентное оснащение всех автобусов (в том числе, автобусов малой вместимости) оборудованием безналичной системы оплаты проезда.

А вы почувствовали изменения в работе общественного транспорта Ростова? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.

ОТЗЫВЫ РОСТОВЧАН ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Сергей Валов: Толпы людей на Темернике и СЖМ ждут № 83-МТ. Из плюсов сегодня, пока что, часто ходящие № 78 - такого никогда не было.

Алексей Игнатенко: Еду в 78 сейчас, уже на Вологодской забился до отказа, но их реально много.

Александр Николаенко: Зато № 22 поменяли с больших "КамАЗов" на какие то "ПАЗики".

Виктор Забалуев: На № 16 вышли какие-то "китайцы" с кондерами и московскими номерами.

Виталий Дорошенко: № 37 вообще не вышел на рейс.

Роман Быков: Сколько автобусов вышло на № 22? В 7 утра видел два "ПАЗика" напрочь забитые. На площади Чкалова в них невозможно было зайти.

Алексей Корчагин: № 44 так и ездит маршрутка, причем делает крюк через Волкова.

Илья Образцов: А что сегодня с № 94 и 96? Нам много звонков поступает, что нет автобусов.

Ольга Куклис: Вятская, 9:45. № 79 не останавливается, № 54 также пролетает полный под завязку. № 18 не дождалась, пошла пешком до автобуса № 3.

Виктория Фоменко: Переулок Кремовый, 7:45. Дети не могут уехать в школу! Ждут № 22 "ПАЗик" и не помещаются все в него.

Елена Александровна: Кто-нибудь видел новый № 93? Конечная "Завод "Алмаз" пуста, никто так и не приехал.

Виктория Фоменко: Темерник не может уехать на работу! № 89 нет, № 54 нет, людей толпы на остановках. Чего ждать дальше?