Спалилась в Инстаграме: автолихачку на Mazda, сделавшую первоклассницу инвалидом, спустя четыре года отыскали убитые горем родители

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-02T15:52:28+03:00

Страшная авария разделила жизнь девочки и ее семьи на "до" и "после". Фото: архив семьи.

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Настоящую спецоперацию по поиску должника провели в Ростове-на-Дону. Автолихачка на Mazda CX-5 несколько лет числилась в федеральном розыске после того, как спровоцировала аварию и сделала 8-летнюю девочку инвалидом. Суд присудил выплатить семье ребенка 1,2 млн рублей морального вреда. Но дочь высокопоставленных родителей, похоже, не собиралась добровольно отдавать деньги. Гуляло мнение: она успела выехать из страны и наслаждается жизнью за границей. Но оказалось, что все это время она жила в доме, который находился в 200 метрах от страшной аварии.

- Она каждый день видела и видит этот перекресток, как с этим можно жить? - разводят руками родные пострадавшего ребенка.

При этом дама активно вела страничку в Instagram и развивала свой бизнес: учила ногтевому дизайну всех желающих.

Так теперь выглядит девочка после аварии. Фото: архив семьи.

РЕБЕНКА СОБИРАЛИ ПО КУСОЧКАМ

Громкая история, произошедшая четыре года назад, шокировала многих. Обычная ростовская семья - он - врач, она - учитель - решили взять на воспитание третьего ребенка из детского дома. Так четырехлетняя Марина, которая дважды попадала в больницу с побоями из дома родной матери, наконец, оказалась среди любящих людей. Приемные родители души в ней не чаяли: рисование, музыка, танцы...

Время летело незаметно. Марина пошла в первый класс. На озорную девчушку с открытой улыбкой и добрыми глазами не могли нарадоваться новые родители, соседи, первая учительница. Но страшная автомобильная авария поставила жирную точку в этом безоблачном счастье.

В тот день, 22 сентября 2015 года, приемный отец Марины с ней и старшим братиком возвращались домой из музыкальной школы, где уже был накрыт стол по случаю дня рождения главы семьи. Однако в их старенькую иномарку на перекрестке на огромной скорости влетел дорогой внедорожник, водитель которого пытался проскочить на красный. Больше всех досталось Марине - медики буквально собирали девочку по кусочкам, несколько месяцев школьница с открытой черепно-мозговой травмой провела в коме, не каждый врач верил, что она вообще выживет. Но только не родители. Да и у малышки оказался настоящий бойцовский характер, девочка выкарабкалась. Правда, от той лучезарной Маришки не осталось и следа - она не могла ни ходить, ни сидеть, ни говорить, ни даже глотать самостоятельно.

Девочка занималась рисованием, пением, танцами и только пошла в первый класс. Фото: архив семьи.

ЗОВ КРОВИ ПОМОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ КОМЫ?

Чтобы хоть как-то вернуть Марину к жизни, ростовчане даже отыскали ее биологическую мать. Они очень верили, что зов крови поможет их ребенку. У самой женщины судьба тоже оказалась не сахар. Бабушка в 18 лет выгнала ее из дома. Боясь мести, она молча наблюдала за тем, как сожитель избивал до реанимации ее дочь. За это год провела в колонии-поселении, была лишена родительских прав. А когда женщину нашли, она снова была беременна (правда, после родов почти сразу же сдала мальчика в детдом, говорила: «На время, пока не встанет на ноги!» - прим. авт.). Кстати, по возрасту горе-мать была как старшая сестра Марины, которая жила в другом городе. Поэтому приемные родители приютили у себя еще и биологическую мать их дочери. Какое-то время женщина прожила вместе с ними, часами разговаривала с девочкой, ходила за продуктами, помогала по дому.

В один момент у ребенка оказалось сразу две мамы. Но ненадолго: прознавшие об этом органы опеки попросили женщину на выход с вещами - не положено, чтобы родная мать и приемная жили под одной крышей.

В то время Марина вышла из комы, а после серии сложнейших операций начались первые успехи. Требовалась дорогостоящая реабилитация за границей. Семья потратила все свои сбережения, они продали все, что только можно, а еще - кинули клич о помощи в Интернете. Стали помогать неравнодушные люди.

для этих родителей Марина стала родным ребенком. Фото: архив семьи.

ОТЕЦ ЗА ДОЧЬ НЕ ОТВЕЧАЕТ?!

Только вот реальная виновница всех бед семьи оставалась в стороне. По амнистии ее выпустили прямо из зала суда, постановив выплатить пострадавшим 1,2 млн рублей. Когда в положенный срок деньги на счет так и не поступили, судебные приставы пытались описать имущество в доме, котором она жила вместе с родителями. Однако через суд отцу автолихачки удалось доказать: отец за совершеннолетнюю дочь не отвечает. По закону все, что находилось в этом доме, - его, а значит, никто не получит и рубля.

Не помогло вмешательство и тогдашнего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, который рассказал об этой истории в своем микроблоге. Под общую шумиху автоледи выписалась из дома, прописавшись в недостроенной хибаре на окраине одного из небольших городков Ростовской области. Официально нигде не работает, за душой ни гроша. При этом и сама как сквозь землю провалилась.

Какое-то время семья пострадавшей девочки думала, что влиятельные родители помогли дочери скрыться за границей. Но каково же было удивление всех, когда спустя несколько лет она нашлась все в том же Ростове-на-Дону живой-здоровой. И при этом даже неплохо зарабатывает: беглянка учит других ногтевому дизайну. И тогда решили брать на живца.

Вот уже несколько лет родители бьются за ее жизнь. Фото: архив семьи.

ДАЕТ МАСТЕР-КЛАССЫ ЗА 5 ТЫСЯЧ

- Мы, действительно, все эти годы искали должницу, - рассказала руководитель пресс-службы УФССП по Ростовской области Ольга Лурье. - Приходили по указанному в прописке адресу, но там никто не проживал. В числе прочего в отношении нее действовал запрет на выезд за пределы РФ. Плюс у судебных приставов была ее фотография. Но установить ее местонахождение мы не могли. Тогда к нам обратились пострадавшие, сообщив, что добрые люди рассказали им, где прячется должница. Она жила на квартире, где и проводила мастер-классы. Публиковалась в Интернете под вымышленным именем, снимков лица практически не было. Тогда решили работать под прикрытием.

Страничка бизнес-леди в Интернете. Фото: архив семьи.

Идея была такая: записаться на мастер-класс за пять тысяч рублей, а при встрече выяснить, она это или нет. Сложно представить, что чувствовала сестра Марины, когда записывалась на семинар к той, которая принесла столько бед ее близким. Но другого выхода не было: любая случайно брошенная в разговоре казенная фраза кого-то из судебных приставов могла спугнуть бизнес-леди.

Несколько часов приставы уговаривали должницу открыть дверь. Фото: УФССП России по РО.

ПОГОНЫ ПОД РОЗОВЫМ ПАЛЬТО

Женщина записала адрес, по которому в указанный час надо было прийти на мастер-класс. Дальше происходящее было похоже на кадры из фильма. В засаде - судебные приставы. Самой начальнице пресс-службы целого регионального управления под видом второй клиентки пришлось на время скрыть мундир под розовым гламурным пальто: проколов быть не должно.

Девушку, гуляющую во дворе дома за высоким витиеватым чугунным забором на несколько хозяев, они заметили сразу. Несмотря на то, что прошли годы, автолихачка была как с фотографии. Временами казалось, будто она что-то подозревает: постоянно озиралась по сторонам. А перед тем как подойти к калитке, вначале смерила оценивающим взглядом клиенток. Конспирация продолжилась и после. Вместо приветствия она сухо спросила: «Вы сюда?» И, получив утвердительный кивок головы, открыла-таки железный засов.

Как только дверь отворилась, произошло то, чего девушка, вероятно, боялась столько лет. Услышав фразу о том, что перед ней судебные приставы, она опрометью ринулась в дом. Беглянке удалось заскочить в квартиру третьего этажа и захлопнуть дверь перед носом преследователей. Когда через положенные по закону десять минут дверь она самостоятельно так и не открыла, на место были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Те вскрыли дверь.

Перед визитерами должница показалась в медицинской маске. Фото: УФССП России по РО.

ОПИСЬ ВСЕГО, ЧТО БЫЛО В САЛОНЕ

Но сюрпризы на этом не закончились: должница заперлась в туалете и ни в какую не хотела оттуда выходить. Когда замка не осталось и на этой двери, беглянка предстала перед незваными гостями в медицинской маске. Она пожаловалась на плохое самочувствие. Но приехавшие на место врачи скорой только лишь констатировали соответствующее норме давление.

- В свое оправдание она говорила, что исправно платит по счетам, - продолжает Ольга Григорьевна. - Правда, почему деньги не доходят ни до семьи, ни до судебных приставов, объяснить не смогла.

Да и о самочувствии ребенка так ни разу и не спросила. В итоге нехитрые пожитки салона красоты на дому, а также дорогой мобильный телефон, были описаны и на них наложен арест. Теперь все это должно уйти с молотка, но вряд ли они покроют даже десятую часть той суммы, которую автоледи задолжала семье. И, конечно же, никогда не погасят цинизма и равнодушия к чужому горю их бывшей владелицы.

Все нехитрое имущество салона описали. Фото: УФССП России по РО.

PS: А тем временем Мариночка уже делает огромные успехи. Девочка проходила реабилитацию в Испании. Там она набрала вес, научилась звать голосом, улыбается, может двигать ручками и ножками. Теперь малышке предстоит операция на позвоночнике. А еще нужно как-то поменять квартиру на девятом этаже на частный дом, чтобы была возможность вывозить ребенка-инвалида на улицу. Если Марина будет сидеть взаперти, то весь прогресс быстро улетучится. Так что деньги должницы очень бы пригодились.

Марина росла очень добрым и общительным ребенком. Фото: архив семьи.

КОНКРЕТНО

Реквизиты для помощи Марине:

Карта Сбербанк № 5469 5500 2952 3419

Яндекс Кошелек 41001724534138

Киви кошелек 9518323476

Пополните баланс телефона 8 962 729 86 41

Paypal shailin369@yandex.ru

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