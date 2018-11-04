2018-11-04T10:53:28+03:00
Спорт

Ростовские болельщики взяли на выездной матч с «Краснодаром» портрет друга, которого не отпустила жена

Но «картонный Леша» все равно будет болеть за любимую команду с трибуны — как это сделал с помощью товарищей во время ЧМ-2018 мексиканский фанат Хавьер
Семён Иванов
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Друзья взяли "картонного Лешу" с собой. Фото: Твиттер "Ростова".Друзья взяли "картонного Лешу" с собой. Фото: Твиттер "Ростова".
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Не исключено, что в ближайшее время на просторах Интернета появится новый герой российского фанатского сообщества — «картонный Леша» из Ростова-на-Дону, последователь популярного во время ЧМ-2018 мексиканского болельщика Хавьера, у которых оказалась схожая история.

И тот, и другой — поклонники футбола. И обоих их благоверные не отпустили поддержать любимую команду (Хавьера — национальную сборную, ростовского Лешу — соответственно, ФК «Ростов»). Но и Хавьер, и Алексей, хоть и не лично, а виде своих фотографических копий все равно отправились болеть.

- Лешу не отпустила любимая, но друзья все равно взяли его на выезд, - сообщили в футбольном клубе «Ростов», предоставив в качестве доказательства снимок группы болельщиков, держащих в руках портрет товарища. - Наш желто-синий рейс уже в пути!

Пока не известно, собираются ли приятели поводить своего «картонного Лешу» по улицам кубанской столицы и посещать с ним кафе, однако же на матч, надо полагать, этот портрет точно попадет — ему даже персональный билет на стадион купили друзья.

Мексинец Хавьер все-таки воссоединился со своей картонной копией в Ростове-на-Дону. Фотоо из группы FB "Ingue Su Matrushka".

Мексинец Хавьер все-таки воссоединился со своей картонной копией в Ростове-на-Дону. Фотоо из группы FB "Ingue Su Matrushka".

История с Хавьером, напомним, получила популярность во время ЧМ-2018. Когда супруга не разрешила рьяному мексиканскому фанату поехать с друзьями в далекую Россию, те взяли да и сделали его «картонную копию» — портрет, на котором Хавьер изображен в полный рост, а на его майке было написано «Моя старушка меня не отпустила», и отправились вместе с ним колесить на автобусе между российскими городами, где играла мексиканская сборная. Водили его с собой «обедать» в рестораны, «выгуливали» по улицам и так далее.

А в соцсетях появилась петиция, обращенная к суровой жене Хавьера, с просьбой отпустить его все-таки на чемпионат мира. И та — сжалилась, и мексиканец приехал-таки в Россию — на матч своей сборной с Южной Кореей, который проходил 23 июня в Ростове-на-Дону.

Добавим, что, как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в СКЖД, всего на выездной матч с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 4 ноября, отправились порядка тысячи болельщиков «Ростова» - чартерным рейсом, на электричке.

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