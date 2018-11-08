Перед тем как уволиться учительница, которая назвала пятиклассника «сволочью», отказалась извиняться перед школьником и его родителями

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-08T15:24:28+03:00

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Чиновники из Министерства образования Ростовской области прислали в редакцию «Комсомолки» результаты проверки, которую они провели после выхода материала «На коленях будешь стоять, сволочь!». В нем речь шла о том, что учительница иностранного языка почти пол-урока распекала пятиклассника из-за бумажки, которая отлетела от портфеля ей в ноги. На видео, которое попало в распоряжение редакции, больше десятка оскорблений, которые пришлось выслушать детям. Причем за все это время учителю несколько раз пытались объяснить, что случившееся - не диверсия, а случайность.

«УЧЕНИК НЕ РЕАГИРОВАЛ НА ЗАМЕЧАНИЯ»

В итоге, в министерстве пояснили, что была создана специальная комиссия Управления образования в том шахтерском городе, где и произошло ЧП. И было проведено надлежащее служебное расследование.

- На уроке английского языка в 5 классе сложилась конфликтная ситуация: учитель английского языка допустила неоднократное оскорбление, унижение чести и достоинства учащегося, - говорится в официальном документе. - Согласно объяснительной педагога конфликт произошел из-за того, что ученик на протяжении урока нарушал дисциплину, не реагировал на замечания, переговаривался с другими, рвал и бросал в детей бумагу, которая попала стоявшему рядом учителю в лицо, а затем под ноги.

После обращения родителей к директору была создана комиссия по урегулированию конфликтной ситуации. А для благоприятного психологического микроклимата в школе силами педагога-психолога осуществили работу с обучающимися 5-х классов.

С детьми работал психолог.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДИРЕКТОР ИЗВИНИЛСЯ ЛИЧНО

Кроме того, учителю английского языка было рекомендовано извиниться перед обучающимся и его родителями. Однако от данного предложения она отказалась и подала заявление об увольнении. На основании указанного заявления педагог была уволена по собственному желанию. Кроме того, директору школы рекомендовали провести в педагогическом коллективе разъяснительную работу о неукоснительном соблюдении правовых, нравственных и этических норм, а также требований профессиональной этики согласно статье 48 «Закона об образовании».

А на прошедшем собрании родителей учеников этого класса с участием начальника районного Управления образования, рассмотрена конфликтная ситуация, изложено ее разрешение, освещены вопросы дальнейшего преподавания в классе английского языка, соблюдения обучающимися правил поведения в общеобразовательной организации. Директор лично принесла родителям извинения за поведение учителя. Конфликт признан исчерпанным.

Педагог извиняться отказалась и написала "заявление по собственному".Фото: Александр КОЦ

Напомним, как рассказала дозвонившаяся в редакцию сама учительница, это был «шестой по счету урок. Но это были не оскорбления, это были эмоции».

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В редакцию «КП-Ростов» позвонила и сама главная героиня видеоролика. Учительница английского подтвердила информацию о своем увольнении. Высказывать свою точку зрения на произошедшее официально она отказалась, но в беседе попыталась объяснить свою позицию.

- В какое время мы живем, что каждый может опозорить учителя? - сходу заявила она корреспонденту «КП-Ростов». - Своей статьей вы оставили всю школу, да что у ж там - весь город, без преподавателя английского языка! А впереди учебный год и ЕГЭ. Где сейчас искать? Директор в шоке, преподаватели тоже. Мне сказали, что не могут меня поддержать, так как это будет означать - что и они ведут себя также. Вы просто не знаете, в каких условиях сейчас находятся многие педагоги.

Это городок-поселок, там учатся колхозники. Ученики вообще английского не знают. У них нет денег, чтобы ходить к репетитору. У многих родители - пьющие. И у детей такая психология: если ты их не отругаешь, значит - не любишь. (подробности).