2018-11-15T19:05:26+03:00
Общество

Анастасия Костенко после скандала с алиментами Тарасова удалила свой Инстаграм

Фолловеры просят девушку одуматься
Ольга КУПОРОВА
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Сейчас футболист Тарасов счастлив с Анастасией, а завтра? Фото: tarasov23/InstagramСейчас футболист Тарасов счастлив с Анастасией, а завтра? Фото: tarasov23/Instagram
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Достаем попкорн, усаживаемся поудобнее. Скандал вокруг алиментов еще одного футболиста набирает обороты. Бывшая супруга Дмитрия Тарасова, от которой он ушел к Ольги Бузовой, а через некоторое время встретил свою любовь в лице вице-мисс Россия-2014 Анастасии Костенко - спорит за алименты. Конфликт уже давно вышел на просторы Интернета, где за событиями наблюдают тысячи фолловеров.

На этот раз Оксана Тарасова опубликовала, судя по всему, исковое требования футболиста «Локомотива». В документе говорится об уменьшении размера алиментов на старшую дочь в связи с появление второго ребенка.

- Не прошло и 8 лет. Из цикла "Скандалы. Интриги. Расследования". Агата Кристи отдыхает... А убил всех дворецкий, - написала Оксана на своей странице, добавив «P.S. Хм... "Предметы гигиены"? Все таки придется газету на туалетную бумагу заменить».

Комментарии не заставили себя ждать, объективности ради стоит отметить, что досталась всем участницам скандала, то есть Дмитрию Тарасову и его бывшим и нынешней женщинам. Напомним, он не только должен матери 9-летней Ангелины 15 миллионов рублей долгов по алиментам, но еще и не доволен суммой, которую обязан выплачивать по суду.

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Не прошло и 8 лет. Из цикла "Скандалы. Интриги. Расследования". Агата Кристи отдыхает
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А что же нынешняя супруга и мать второго ребенка Анастасия Костенко? Она отреагировала моментально. Удалила свой аккаунт в Инстаграм (а может и хакеры взломали, просто так совпало), где у нее было 600 тысяч подписчиков. Дмитрий держит оборону и никак не реагирует на многочисленные высказывания хейтеров на своей странице.

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Похоже, после серии побед на футбольном поприще футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил сделать своей новой возлюбленной - 23-летней модели Анастасии Костенко из города Сальск Ростовской области, королевский подарок. Один из читателей припомнил фразу футболиста о том, что одной из причин их распада с экс-супругой Бузовой стало выставление телеведущей напоказ их личной жизни:

- Счастье любит тишину?! - написал пользователь с ником insta_nar. - Ну-ну, выложила позлить Ольгу. Закон бумеранга никто не отменял. (Подробности)

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