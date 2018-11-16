«На коленях будешь стоять, сволочь!»: В Ростовской области на пять тысяч рублей оштрафовали учительницу, которая полурока унижала пятиклассника

В пятницу, 16 ноября, в Ростовской области состоялся суд в отношении педагога, которая почти полурока распекала ученика за бумажку, попавшую ей под ноги. А в качестве аргумента, не только использовала красочные эпитеты, от которых мурашки по коже даже у взрослых людей, но и прошлась по голове пятиклассника учебником.

И, как результат, учительнице назначили штраф - в пять тысяч рублей. Надо сказать, что это самое малое, предусмотренное законодательством наказание. Максимум - 30 тысяч или до ста двадцати часов исправительных работ. Правда, решение суда педагог еще может обжаловать.

- Мы в шоке, если честно, - призналась мама ребенка, услышав приговор. - Сказала, что была в аффекте и не хотела этого. Все!

Дело было еще в начале октября этого года в одной из школ небольшого шахтерского городка. Обычный урок английского превратился в настоящую травлю для пятиклашек. Каких слов они только не услышали от любимой МарьИвановны - идиот, сволочь, дурень, дрянь, на коленях будешь стоять и все в таком же духе. Дети несколько раз пытались вступится за парнишку, но каждый маленький «адвокат» только заводил ее с новой силой.

В итоге, учительница прошлась и по родителям школяра, а также дала установку на будущее: «из тебя никогда не будет мужика» и «все будут вытирать ноги», а «педагоги будут знать с кем имеют дело».

Добрые одноклассники сняли 13-минутный ролик на видео. А расплакавшийся малец рассказал о случившемся матери. После такого парнишка наотрез отказывался идти в школу на следующий день, родительница пошла к учительнице. Но не найдя с ней диалога, отправилась к директору школы. Однако увидев как англичанка все также продолжает вести уроки и после разговора, обратилась в «Комсомолку» со словами: «Это вообще нормально?»

Только под первым текстом об этом набралось свыше 400 комментариев, в большинстве которых в разной форме звучал ответ: «Не нормально». В редакцию звонила и сама учительница, которая признавала - Да, мол, перегнула палку. Это был шестой урок по счету. Но дети (у них она преподавала уже три года, - прим. авт.) не приняли эту тираду за оскорбления.

Каких только слов дети не услышали от любимой МарьИвановны.Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве образования, чтобы разрешить конфликт, создали даже специальную комиссию. Однако учительница наотрез отказалась извиняться как перед самим школьником, так и перед его родителями. Она сделал свой выбор - «написать заявление на увольнение по собственному желанию». Извинился за нее на экстренно созванном родительском собрании директор школы.

Свою проверку по данному факту провели и в комиссии по делам несовершеннолетних. Но полицейские не нашли в действиях педагога состава преступления. И отказали в возбуждении дел против учительницы сразу по двум статьям уголовного кодекса «Побои» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- И, если по первой «Побои» все ясно - действительно, травма, полученная от учебника по голове в мягкой обложке, явно не тянет на уголовную статью, - говорит ростовский адвокат Роман Петренко. - То по второй - у меня, как у юриста, остаются вопросы. Ведь, по сути, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, в том числе педагогическими работниками, может выражаться и в психическом насилии, а именно в осмеянии, оскорблении, запугивании, высказывании угроз, унижении, травле и др. На мой взгляд, все это есть на видео. Поэтому я бы посоветовал родителям мальчика обращаться в полицию и прокуратуру, добиваться возбуждения уголовного дела. А также в суд - там требовать с педагога, в том числе компенсацию морального вреда.

КОНКРЕТНО

Известные случаи насилия над школьниками на Дону

2004 год. Ученик новошахтинской школы подал в суд иск, обвинив своего учителя физкультуры в оскорблениях и избиении.

2005 год. Осужден учитель истории Хомутовской школы (Кагальницкий район), который возле школы ударил своего ученика ногой в лицо.

2005 год. На 8 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение двух последующих лет осуждена учитель английского языка Вишневской школы № 2 (Кагальницкий район). Взмахом полуметровой указки она повредила глаз своему ученику. Правда, умысла в ее действиях суд не усмотрел.

2007 год. Физик Крюковской средней школы (Куйбышевский район) признан виновным в избиении восьмиклассников во время проводимого им урока и приговорен к выплате 2,5 тыс. рублей штрафа, а директор школы был уволен.

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- У меня ребенок сам по себе очень спокойный, - продолжает женщина. - Он может замкнуться, и неизвестно, чем все это может закончиться. Так же и до самоубийства можно довести! Я отдавала своего ребенка в школу для того, чтобы его учили, а не унижали и оскорбляли. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Они не хотят слушать, а ты перед ними как Петрушка»: В Ростовской области уволили учительницу, которая назвала пятиклассника «сволочью»

В редакцию «КП-Ростов» позвонила и сама главная героиня видеоролика. Учительница английского подтвердила информацию о своем увольнении. Высказывать свою точку зрения на произошедшее официально она отказалась, но в беседе попыталась объяснить свою позицию. (подробности)

ОФИЦИАЛЬНО

Учительница, которая назвала пятиклассника «сволочью», отказалась извиняться перед школьником и его родителями

Чиновники из Министерства образования Ростовской области прислали в редакцию «Комсомолки» результаты проверки, которую они провели после выхода материала . - На уроке английского языка в 5 классе сложилась конфликтная ситуация: учитель английского языка допустила неоднократное оскорбление, унижение чести и достоинства учащегося, - говорится в официальном документе. - Согласно объяснительной педагога конфликт произошел из-за того, что ученик на протяжении урока нарушал дисциплину, не реагировал на замечания, переговаривался с другими, рвал и бросал в детей бумагу, которая попала стоявшему рядом учителю в лицо, а затем под ноги. (подробности)