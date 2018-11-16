И снова 10 баллов: второй ноябрьский снегопад спровоцировал новые пробки в Ростове-на-Дону

Вечером 16 ноября в Ростове-на-Дону снова пошел снег. Метель застала горожан, возвращающихся с работы домой в пятницу. Уже к 17 часам сервис "Яндекс.Пробки" показал 10 баллов. "Красные", как обычно, Садовая, Красноармейская, Ворошиловский, Кировский, Буденновский, Нагибина, Ленина, Немировича-Данченко, Вавилова, Малиновского, Троллейбусная и Вятская. По городу зафиксирован ряд ДТП.

- В связи с резким ухудшением метеорологических условий призываем всех участников дорожного движения быть предельно осторожными, - разослали сообщение сотрудники ГИБДД. - В регионе ожидается сильный снегопад, метель. Важно помнить, что в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Водителям необходимо быть особенно внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Пурга в Ростове и области - 16.11.18 .Это Ростов-на-Дону!

Очевидцы сообщают, что перекрестке Садовой и Буденновского не работает светофор, что спровоцировало пробку.

На Буденновском/Садовая не работает светофор. Фото из группы ВК "Мой Ростов-на-Дону".

А В ЭТО ВРЕМЯ

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями с 16:30 ограниченно движение для пассажирского транспорта на автодорогах:

"Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский",

"Головное - Южный - Большая Мартыновка"

"Пролетарск - Сухой - Большая Орловка"

"Ростов - Волгодонск" с 0 по 200 км. (по информации УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области)