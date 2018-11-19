Грелись обогревателями: в Шахтах угорела целая семья - супруги, двухлетняя девочка и подросток

В городе Шахты Ростовской области гарь стоит практически на весь центр города. В ночь на понедельник, 19 ноября, в районе вокзала полыхнул частный дом на проспекте Победы Революции, 198.

Очевидцы сразу же набрали скорую и пожарных.

Дом на две квартиры. Пожар произошел в одной из них. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, вызов поступил на пульт дежурного в 23:13. На выезде работали 15 человек и пять спецмашин. Известно, что возгорание произошло в одноэтажном частном доме, площадь возгорания составила сорок квадратных метров. Горели деревянная пристройка и крыша. Через полчаса огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.

Дом на две квартиры. Пожар произошел в одной из них. Говорят, огонь вспыхнул в районе коридора, помещение было сильно задымлено. На пепелище были найдены четверо погибших. Они - двое взрослых, 16-летний подросток и двухлетний ребенок находились в одной комнате. По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.

Яна и Михаил души не чаяли в дочери. Фото: соцсети.

В огне погибли все, кто был, 30-летний глава семьи Михаил, его супруга Яна и их маленькая дочка. А также брат женщины. Соседи говорят, что семья была неблагополучной. Якобы, в доме газ давно был отключен за неуплату, а потому в холода грелись обогревателями.

- Я знаю Яну, - рассказала 23-летняя Анна Гладкова. - Это моя одноклассница, мы были в одном классе. Она хорошо училась. И я не поверю, что эта семья была неблагополучной. Яна работала, я ее часто видела на рынке, она там торговала обувью. Муж ее там же - грузчиком. Брат учился в колледже. По словам одноклассницы, дочка ходила в детский сад. Видела я их всегда опрятными, чистыми и в трезвом состоянии. Так что мне слабо верится, что семья была неблагополучной.

Вызов поступил на пульт дежурного в 23:13. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Многие знакомые говорят про погибших только хорошее:

- Отзывчивые, спокойные. Ничего плохого сказать не можем.

Как рассказал «КП-Ростов» директор Управления по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Шахты Сергей Ковалев, отрабатываются две версии произошедшего: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, и аварийный режим работы электропроводки из-за перегрузки электросетей.

Из Ростова-на-Дону уже выехали специалисты, которые после проведения всех необходимых экспертиз, помогут выяснить точные причины случившегося.

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Через полчаса огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. Фото: ГУ МЧС России по РО.

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