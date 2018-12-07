Ответы на 5 наивных вопросов о благотворительном скандале с больным раком ребенком

Два года назад, в октябре 2016-го, общее горе сплотило сотни ростовчан. Срочная помощь требовалась больному раком ребенку, ему поставили страшный диагноз - лимфома Ходжкина. Мама 9-летнего Андрейки - Елена Семина (имена героев изменены согласно требованиям законодательства РФ – авт.) молила о помощи неравнодушных, выкладывала всё новые назначения, счета и диагнозы. За два года сердобольные мамы собрали больше пяти миллионов рублей. А когда выяснилось, что документы и чеки были подделаны в фотошопе, врачи не подозревают о "подопечном", а аптеки - о том, что регулярно поставляли лекарства по 100 тысяч рублей за флакон в ростовскую семью - грянул скандал.

Сами родители, впрочем, уверяют, что их оболгали. Будь у них эти деньги - давно рассекали бы на "Гелендвагене" и вставили бабушке зубы. И не ютились с пятью детьми в съемном доме под Ростовом-на-Дону.

Но чем больше эта история набирает оборотов, обрастает подробностями, тем больше назревает вопросов. Которые мы, собрав все документы в теме срочного сбора, задали врачу-онкологу, юристам и одной из благотворительниц.

Дом, в котором живет семья в окрестностях Ростова-на-Дону

1. А БЫЛ ЛИ РАК?

Собственно, ни в одном документе, выложенном в открытых источниках, нет данных о наличии у ребенка подтвержденного онкологического диагноза "лимфома Ходжкина". Судя по выпискам, в 2016 году Андрейка действительно переболел какой-то герпесвирусной инфекцией. Из-за слабого иммунитета увеличились лимфоузлы и заболели суставы. Собственно говоря, по этому поводу ребенок был обследован в Ростовской областной больнице. И тогда же были поставлены диагнозы: "артларгия коленных суставов", "вторичный иммунодефицит", "лимфаденопатия". Последнее - увеличение лимфоузлов, которые в нашем организме отвечают за иммунитет и могут увеличиваться при любой вирусной инфекции, даже банальном ОРВИ. Это состояние сплошь и рядом встречается у часто болеющих детей.

- Врач может заподозрить болезнь Ходжкина при обнаружении у пациента лимфаденопатии, - говорит врач-онколог Татьяна Шишкина. - Но для постановки диагноза необходимо тщательное обследование, включающее в себя удаление пораженного лимфатического узла и его анализ врачом-патоморфологом с выдачей гистологического и иммуногистохимического заключения. То есть обязательна операция. Была она у ребенка? Где документы? Есть ли на теле шрам?

В выписках действительно нет данных о гистологии и иммуногистохимии, нет результатов рентгелогических методов исследования, нет данных о проведенном лечении и достигнутых результатах. Нет ни-че-го. Есть только наукообразные глупости в назначениях "врачей": один курс химии, потом химия темолидом, потом иммунотерапия. Так не лечат онкобольных. Стандарт помощи при лимфоме Ходжкина - многокурсовая химиотерапия по одному из протоколов, использующихся во всем мире.

ПОЧЕМУ ОНКОБОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ НЕ ПОМОГАЛИ ФОНДЫ?

В ноябре 2016-го года мама Андрейки написала, что обращалась в «Русфонд», однако ей отказали в помощи до постановки официального диагноза.

- Всё верно, фондам нужны официальные документы с чётким диагнозом. Так как их, по всей видимости, никогда не было, серьезные фонды вполне обоснованно отказали родительнице в сотрудничестве, - говорит юрист Виталий Кондратьев.

ОТКУДА ФОТО РЕБЕНКА ИЗ БОЛЬНИЦ?

- Пару раз Андрей действительно лежал в больницах, но, как теперь выясняется, по совершенно другим поводам, - говорит Мария К., которая, как и десятки других ростовчанок, переводила деньги на лечение. - Вот, например, сфотографированное инициативной группой направление на госпитализацию в апреле 2018-го.

Направление на госпитализацию

А потом нашлась и мама, которая вспомнила Лену и ее мальчика, в конце апреля - начале мая они лежали в соседней палате инфекционки в Мясниковской центральной районной больницы с банальной кишечкой (бактериальная кишечная инфекция - авт.). Именно тогда Елена Сёмина писала на форуме: "Андрей госпитализирован в тяжелом состоянии. В сознании. Палата отдельная. Лежит под капельницей"

В то время, как Андрей лежал в ЦРБ с кишечкой, мама писала на форуме жалостливые посты

И - затеялся новый сбор.

Новый сбор - прямо из стен инфекционной больницы

Тут же, рядом, через несколько сообщений, - тот самый поддельный чек на якобы купленное в Аптеке.ру лекарство для прокапки в стационаре онкологии, с которого грянул скандал. С номером ИНН 1234567890 и несуществующим в природе предпринимателем Геннадием Ефименко.

Тот самый поддельный чек, с которого разгорелся скандал

Впрочем, уже позже, на встрече с благотворителями, Елена скажет, что на самом деле лекарство ей контрабандно доставляла из Германии врач московского онкоцентра, которая взялась лечить больного раком ребенка "неофициально", ведь ростовские открещивались от него руками и ногами, не брались за столь сложный случай. И именно туда, в столичный стационар, по словам папы Андрея, они два раза в год возили ребенка "на прокапку".

МОЖНО ЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ С ВРАЧОМ ЛЕЧИТЬ РАКОВОГО БОЛЬНОГО НЕОФИЦИАЛЬНО?

Итак, если официальная медицина "не берется", можно ли за деньги договориться с отдельным ее представителем и выполнять назначения дома?

- В случае рака это исключено, - говорит Татьяна Шишкина. - Чего бояться официальной медицине, если ребенок действительно болен? Абсолютно нечего, такая у нас работа, - ставить диагнозы и лечить. В документах Андрея мифический доктор безо всяких результатов анализов выписывает достаточно серьезный препарат – Ниволумаб. Если вы откроете Интернет и прочитаете, то без медобразования поймёте - это серьезнейшее лекарство. Побочка валит взрослых мужиков, что уж говорить о детях! Ни один врач не согласился бы его капать неофициально, а уж тем более – без подтвержденного диагноза. Ребенок может умереть во время процедуры. За это грозит уголовная ответственность.

ГРОЗИТ ЛИ НАКАЗАНИЕ МАМЕ АНДРЕЯ?

- Действия гражданки попадают под состав ст.159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием , - говорит юрист Анна Пронина. - С учетом того, что некоторыми потерпевшими переводились довольно крупные суммы денег, срок наказания за указанное преступление - до 5 лет лишения свободы. Потерпевшим лицам следует обратиться в органы внутренних дел с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности. На основании этих заявлений, документов, подтверждающих перевод денежных сумм и скринов переписки и обращений за помощью, вполне реально добиться наказания. В рамках производства по уголовному делу потерпевшие могут заявить гражданские иски и требовать возврата похищенных денежных средств.

PS "Комсомольская правда" официально предлагает высказать свою версию видения ситуации семье Сёминых. Мы готовы опубликовать реальные документы обследований, назначений, не указывая персональных данных больного ребенка.

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