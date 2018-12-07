В Ростове-на-Дону экс-судью приговорили к 7 годам колонии за многомиллионные махинации с землями банды Цапков

В Ростовском областном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении экс-судьи регионального Арбитража Светланы Мартыновой, которой инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере с землями, использовавшихся компанией «Артекс-Агро» лидера печально известной Кущевской ОПГ Сергея Цапка.

- Именем Российской Федерации — признать виновной Мартынову Светлану Ивановну в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, ч.4-я, и приговорить к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей, - объявил судья.

По версии следствия, Мартынова получила от владельцев известного ростовского агрохолдинга 40 млн рублей помощь в приобретении 13 тысяч гектаров сельхозземель, принадлежавших пайщикам физлицам, которые сдавали ее — кто добровольно, кто из страха — фирме Цапков.

Как установлено, летом 2011-го, когда вся банда, полтора десятка лет наводившая страх на окрестности Кущевской, уже находилась под следствием, действующая на тот момент служительница Фемиды вышла на руководство холдинга с деловым предложением: выкупить «наследие» Цапков.

А для того, чтобы все провернуть, была придумана масштабная, но весьма действенная схема. Поскольку это были паи, а их владельцы имели договоры об их аренде с «Артекс-Агро», земли надо было выкупать. Поэтому Светлане Мартыновой, как следует из уголовного дела, пришлось заняться созданием некоей фирмы-прослойки «Маяк», а непосредственно процессом переговоров с собственниками паев, представлением их интересов в суде (для расторжения отношений с Цапками) и последующего оформления судья доверила заниматься знакомой адвокатессе — Виктории Лесной, которая и занималась юридической стороной в этой «концессии» (она уже осуждена и давала показания в процессе со стороны обвинения).

Вся эта работа оценивалась Мартыновой, по данным следствия, в 52 млн рублей. Плюс еще 22,5 млн предполагалось отдать матери Сергея Цапка — Надежде Цапок, на которую вообще-то все юридически завязывалось.

Лесная за свои услуги должна была получить из них десять.

С момента начала этой операции по переоформлению земель судьей было получено порядка 40 миллионов. Разумеется, деньги не лежали в кубышке «на черный день» - Мартынова, как рассказывала в суде Лесная, по-женски делилась с ней приобретениями: внедорожник Land Cruiser 200 — для себя, еще одну иномарку — отцу, пару квартир в Ростове-на-Дону, дорогостоящий ремонт прикупленной «по случаю» кафешки в Кущевской, да еще разные дамские мелочи — вроде часов за полмиллиона рублей (в эквиваленте) их Арабских Эмиратов.

Но, вероятно, то ли выручка в какой-то момент ей показалось слишком маленькой, то ли что-то произошло — только одновременно, как рассказывала помощница-адвокат, Мартынова начала переговоры с другим крупным кубанским игроком на рынке АПК. Правда, новая схема была придумана более изощренная: та самая фирма-прослойка, которой отводилась роль промежуточного звена во взаимоотношениях с ростовским холдингом, должна была взять денежный заем у кубанцев под залог бывших цапковских земель, а потом — не отдать его. И тогда бы в дело вступил Арбитражный суд, который вполне законным образом передал бы заложенные земли кредиторы.

Вот только схема дала сбой — помощница-то испугалась и сдала свою шефиню обманутым ростовчанам.

Суд установил, что на самом деле все акции «Маяка» оказались оформлены на родственников и знакомых. Никаких взятых на себя обязательств служительница Фемиды выполнять не собиралась (или уже не могла).

Когда было возбуждено уголовное дело, Светлана Мартынова на допросы не являлась, на заседания Высшей квалификационной коллегии судей — тоже, ссылаясь на свое плохое самочувствие. В итоге, когда терпение у коллег лопнуло, была выдана санкция на ее задержание, что и произошло — в Москве, откуда ее этапировали в Ростов-на-Дону.

Оглашение приговора экс-судья, своей вины не признавшая и заявившая в очередной раз, что у нее есть алиби, отрицая сам факт передачи ей денег от потерпевших и прося суд ее оправдать, выслушала, слегка иронически улыбаясь — вполне спокойно.

Ее защита уже объявила, что решение Ростовского облсуда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

43-летняя Светлана Мартынова сама является уроженкой станицы Кущевской.

Она — выпускница Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), общий стаж работы по юридической специальности — 8 лет, пять из которых она проработала на малой родине — в Кущевском районном суде.

Судьей Ростовского областного арбитражного суда Мартынова была назначена в ноябре 2009 года.

КОНКРЕТНО

Банда Цапков — ОПГ из Краснодарского края, имевшая базирование в ст. Кущевской. Свое название получила по имени лидера — Сергея Цапка.

В течение многих лет члены группировки терроризировали округу, убивая людей, шантажируя и обкладывания данью бизнесменов, глубоко пустив коррупционные корни во все органы власти.

Главную ошибку уверовавшие в собственную безнаказанность бандиты совершили 4 ноября 2010 года, когда совершили нападение на дом фермера Сервера Аметова в ст. Кущевской, жестоко расправившись с двенадцатью людьми, включая четверых детей в возрасте от 9 месяцев до 14 лет. Вероятно, они полагали, что и это сойдет им с рук, но кровавое преступление вызвало огромный резонанс в обществе, в станицу направили многочисленную проверку из Москвы — из центральных аппаратов сразу нескольких ведомств: МВД, СКР и Генпрокуратуры.

И как только Цапков начали задерживать, местные стали давать на них показания.

В итоге их признали виновными в 19 убийствах, разбоях, грабежах и изнасилованиях. А прокуратура потребовала для троих членов банды - Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черныха пожизненное заключение. Кстати, сам главарь кущевской банды умер в СИЗО.