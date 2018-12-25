Ведро оливье, 40 литров соуса и 60 кило мандаринов: как готовится встретить Новый год самая многодетная семья России

Новый год - один из долгожданных и любимых праздников в семье Сорокиных, самой многодетной в России. И готовится к нему начинают не за неделю - за месяц. Шутка ли накормить не меньше, чем два десятка человек! Столько детишек в Новогоднюю ночь соберутся здесь за праздничным столом. И что ни день - гости: желающих поздравить маму с Новым годом и вернуться туда, где в детстве было тепло и уютно - хоть отбавляй! За свою жизнь 67-летняя Татьяна Васильевна воспитала 80 детей, из которых только двое родные по крови.

сю ночь не спим: бесимся, бегаем на улицу, водим хороводы и каждый год фотографируемся под нашей традиционной елкой. Фото: архив Татьяны Сорокиной.

ОДНИ ВЫРАСТАЮТ, ДРУГИЕ - ПОДРАСТАЮТ

В двухэтажном доме Сорокиных, что в поселке Рассвет Ростовской области в воздухе уже витает запах мандаринов, а разноцветный дождик и мишура создают праздничное настроение. На зимнюю пушистую красавицу завораживающе смотрит семилетний Коля - мальчик, которого дважды предали взрослые: сначала отказалась родная мать, а потом и приемная семья. Теперь он живет здесь уже три года: чиновники из органов опеки попросили Сорокину взять парнишку к себе, побоялись - еще одного предательства мальчуган просто не вынесет.

- Скоро Новый год, а я буду медведем, - сходу заявляет он, тыча маленьким пальчиком на один из сказочных костюмов, которые уже наглаженные и накрахмаленные ждут своего часа.

Здесь и зайчик, и кошечка, и снежинка, и Красная шапочка, и Снегурочка, и рыцарь - репертуар для домашнего спектакля на любой вкус.

- Конечно, каждый год мы не покупаем новые костюмы, - признается многодетная мать. - Одни дети вырастают, другие подрастают. Так что карнавальные наряды переходят по наследству.

Всего же в дружном доме Сорокиных сейчас живет 12 школьников, четыре студента и трое внуков Татьяны Васильевны.

В прошлом году кто-то просил санки - снега не было, зато по ковру накатались и нахохотались. Фото: архив Татьяны Сорокиной.

ПО КОВРУ НА САНКАХ НАКАТАЛИСЬ

Отдельная статья расходов - детские подарки. Ведь каждый из ребят пишет письмо Дедушке Морозу.

- Это самый больной вопрос, - честно признается Сорокина. - Век какой у нас? Всем нужны телефоны, наушники, компьютеры и планшеты.

- Так вы же вроде недавно покупали? - вспоминаю я.

- Ну как недавно - в сентябре 2017-го. Уже больше года прошло: у кого украли, кто разбил. Они ж еще не понимают цену деньгам. Злиться бестолку. Бывает, побегаю с тапком за ними как в анекдоте: «не догоню, так согреюсь». А, если серьезно, то они же уже сами себя наказали. Все играют, он — нет. И это обиднее! Хотя смартфоны я им уже купила - получила пенсию и поехала на радиорынок. Так что все теперь будут с обновками. А что касается других желаний, то помогают добрые люди. Письма детишек у нас забирает знакомый, вешает на елку у себя в клубе, и состоятельные посетители могут сделать адресный подарок. Вот, например, Танечка попросила блютуз-колонку, а Костя - двухколесный велосипед. Так и написал: «Не надо новый, лишь бы бегал». А в прошлом году кто-то просил санки - снега не было, зато по ковру накатались и нахохотались.

Новый год в доме Сорокиных всегда проходит весело. Фото: архив Татьяны Сорокиной.

ДВА МЕШКА КАРТОШКИ В ОДНИ РУКИ

Закупает продукты к Новогоднему столу Татьяна Васильевна заранее — на оптовой базе, так дешевле. Плюс что-то свое уже есть - соленья, грибы, компоты, живые куры, утки и гуси. А еще с лета в подвале тонна картошки лежит - старший сын привез. Из традиционных блюд на праздничном столе 2018-2019 - винегрет, селедка под шубой и «русский салат французской национальности», так называет «Оливье» самая многодетная мать России. Всех - по десять литров, то есть по ведру.

- Шашлык в этом году во дворе жарить не разрешают, гоняют за это и штрафы большие, - продолжает собеседница. - Поэтому сварю свой фирменный соус в кастрюле на 40 литров - лук, морковка, картофель и мяса по-больше. Главный секрет - делать из ребрышек. Тогда мясо так не разваривается. После того, как блюдо сутки настоится будет просто пальчики оближешь. Всем моим нравится. А еще, конечно, борща литров пятьдесят. В обед 1 января будет самое то. Но вообще дети, когда приезжают, то со своими уже наготовленными разносолами - так что с меня горячее.

Татьяна Васильевна признается, что на резку салатов уходят сутки, не меньше — одно сварить, другое порезать или натереть. Правда, помогают старшие дочери. Ее зона ответственности - чистка картошки, мешка два к столу.

- У меня ж маникюра нет, они мне доверяют, да и чищу тоненько, - смеется мать. - Килограммов сорок за несколько часов, вот и управилась.

За свою жизнь 67-летняя Татьяна Васильевна воспитала 80 детей, из которых только двое родные по крови. Фото: архив Татьяны Сорокиной.

«У МЕНЯ БЫЛ КУЛЕК ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ»

Отдельный вопрос - школьные елки. По словам Татьяны Васильевны, собирают не меньше тысячи рублей - на флешку и пиццу.

- Представьте, у меня только 12 школьников и, если каждому по тысяче? - говорит Сорокина. - Я им свои подарки даю - конфеты, орешки, фрукты. Дети нормально реагируют, даже прибегают потом и рассказывают: «Мама, а у меня был кулек лучше чем у других!». Но в классах родители на меня, бывает, обижаются. Я им честно отвечаю: «Поймите, не могу я с вами сравняться: у вас один-два, а у меня вон сколько. И не могу для одного сделать, а для дургого - нет. Государство же деньги выделяет только на питание и одежду. Хотя вот на экскурсии из своей пенсии всегда им даю - если это недорого. Даже прошу не одного — нескольких моих взять, чтобы мир посмотрели.

Ведро оливье, 40 литров соуса и 60 кило мандаринов: как готовится встретить Новый год самая многодетная семья России 00:00 00:00

Зато Новый год в доме Сорокиных всегда проходит весело. Вот уже несколько лет к ним наведываются самые настоящие артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

- Они приезжают под бой курантов, привозят подарки и устраивают сказочное представление, - рассказывает Сорокина. - Мы всю ночь не спим: бесимся, бегаем на улицу, водим хороводы и каждый год фотографируемся под нашей традиционной елкой - той, что в углу на тумбочке стоит. И красиво, и места много не занимает. А на каникулах, наверное, поедем на каток. Усажу всех как селедок в машину. Зажмурив глаза, отдам тысячи три за катание на катке для старших и на паровозике для малышни, а потом - в местный ресторан за фрикадельками. Конечно, за эти деньги килограммов десять мяса можно было бы купить. Но детство же только раз в жизни: его потом ни за какие деньги не купишь.

Одни дети вырастают, другие подрастают. Фото: архив Татьяны Сорокиной.

КОНКРЕТНО

Новогоднее меню многодетной семьи...

Соус картошка с мясом — 40 литров,

Борщ — 50 литров,

Оливье, винегрет, селедка под шубой — по 10 литров,

Рыба хе - 20 килограммов,

Ведро соленых грибов — 10 литров,

Куры, утки - 8 штук,

Сыр - 10 килограммов,

Мандарины, яблоки - по 60 килограммов,

Соленые помидоры, арбузы, кабачки,

Компоты (черешня, вишня, яблоки, груша).

Зато Новый год в доме Сорокиных всегда проходит весело. Фото: архив Татьяны Сорокиной.

КСТАТИ

Самая многодетная мать России Татьяна Сорокина за свою жизнь воспитала 80 детей

В Ростовской области живет Татьяна Сорокина и в этот день женщина обязательно услышит ни один десяток поздравлений. «Самая многодетная мать России» за свою жизнь воспитала 80 (!) детей. В этом году, несмотря на свои 66 лет, она приютила еще пятерых. Про нее говорят - мама с золотым сердцем. (подробности)

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В Ростовской области живет самая многодетная семья России

Дом Сорокиных, самой большой семьи в России, затерялся в глубине поселка. Внешне он ничем не отличается от других: металлическая калитка, двухэтажное здание, утопающее в зелени. У ворот мы оказываемся практически одновременно с оравой нарядных малышей. - Вы к нам? - широко улыбается женщина лет пятидесяти. - А я мама этих сорванцов. Заходите, сейчас полдничать будем. И мы оказываемся в просторном дворе: фруктовые деревья, песочница, качели, игрушки, позабытые в первый день учебного года… (подробности)