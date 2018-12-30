2018-12-30T11:17:16+03:00
Общество

Как правильно выбрать и запускать пиротехнику, ростовчанам рассказали в Роспотребнадзоре

Специалисты советуют: внимательно читайте инструкцию и не покупайте изделия для фейерверков и салютов с торговых лотков
Ольга ГОПАЛО
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Новогодняя ночь — самое долгожданное время для запуска фейерверков.Новогодняя ночь — самое долгожданное время для запуска фейерверков.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Новогодняя ночь - самое долгожданное время для запуска фейерверков. И чтобы праздник не превратился в трагедию, донские эпидемиологи рассказали, что важно знать при покупке пиротехники, а также как ее правильно запускать.

65 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ПИРОТЕХНИКИ УЖЕ ЗАДЕРЖАНО

В ведомстве предупреждают, что сами по себе подобные товары являются пожаро- и взрывоопасными, а значит могут причинить существенный вред жизни и здоровью, как покупателей, так и окружающих. Поэтому продавать пиротехнику подросткам моложе 16 лет нельзя. Правда, речь об этом не идет, если производитель не установил другие возрастные ограничения.

Кроме того, торговать такой продукцией можно только в стационарных магазинах или отделах, при этом последние должны располагаться на верхних этажах и не примыкать к эвакуационным выходам. А вот продажа изделий для фейерверков и салютов на рынках, в киосках и уличных переходах запрещена.

К слову, только за десять дней полицейские изъяли в Ростовской области 65 тысяч единиц незаконной пиротехники - они провели рейды по торговым точкам.

КАКИЕ ПОКУПАТЬ ТОЧНО НЕЛЬЗЯ

Но что делать, если все же хочется устроить красочный салют или фейерверк? Тогда при покупке следует внимательно изучить упаковку товара: она не должна быть деформированной или иметь признаки намокания - например, потеки от типографской краски. Это, как говорят в Роспотребнадзоре Ростовской области, косвенно свидетельствует о ее неверном хранении.

При этом текст и на коробке, и на инструкции должен быть четким и хорошо различимым, там же прописаны - класс опасности, размер опасной зоны, срок годности и название организации, которая выпустила товар (см. ниже). Так же все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом должен быть сертификационный знак, плюс единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар.

РАЗБИРАЕМСЯ В КЛАССАХ ОПАСНОСТИ

Пиротехнические изделия подразделяются на классы опасности - они маркируются римскими цифрами и присваиваются, исходя из технических характеристик: величины опасной зоны, наличия ударной волны, уровня шума. Поэтому полагаться надо исключительно на маркировку и информацию в сертификате соответствия, а не на слова продавца. Так, первые три класса подходят для бытового использования, такая торговля не подлежит лицензированию. А вот пиротехника IV и V классов опасности является продукцией технического назначения: продаваться и использоваться она может только лицами, имеющими специальную лицензию.

КАК И ГДЕ ПРАВИЛЬНО ЗАПУСКАТЬ

Чтобы правильно выбрать место для запуска, важно опять же читать инструкцию. В ней должен обязательно быть прописан радиус опасной зоны. Самый обширный он для изделий III класса и составляет не более 30 метров, а вот для I и II - 0,5 и 5 метра, соответственно.

К слову, на Дону в этом году введены специально оборудованные площадки для запуска пиротехники (список можно посмотреть здесь, - прим. авт.)

Кроме того, нельзя курить рядом с пиротехническими изделиями, ударять их, бросать в огонь, наклоняться над пиротехникой во время поджога фитиля или работы пиротехнического изделия. Если же фитиль затух, его не стоит поджигать еще раз. И, кстати, нельзя подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием раньше, чем через десять минут после окончания его работы.

КОНКРЕТНО

Что должно быть на упаковке

- наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;- предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;

- наименование и место нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);

- обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

- дата окончания срока годности;

- перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

- ограничения в отношении условий обращения;

- требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;- инструкцию по применению;

- информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям настоящего технического регламента; - назначение или область применения пиротехнических изделий.

БДИ!

Где пиротехнику использовать нельзя

- в помещениях, зданиях и сооружениях (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);

- на крышах, балконах, лоджияхи выступающих частях фасадов зданий (сооружений); - на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

- во время проведения массовых мероприятий: митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

- на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

ВАЖНО

Как хранить пиротехнику

- В недоступных для детей местах;

- В сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке;

- Не хранить во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (выше плюс 30 градусов), вблизи обогревательных приборов;

- Отсыревшие изделия категорически запрещается сушитьна отопительных приборах или с применением нагревательных приборов, например, бытовых фенов.

- Категорически запрещается разбирать пиротехнические изделия, чтобы смотреть, из чего же они сделаны, и изменять конструкцию пиротехнического изделия до его использования.

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