Алексей Кабанов из группы "Корни" публично извинился перед оскорбленной им ростовчанкой

Скандал солиста группы "Корни" Алексея Кабанова и оскорбленной им ростовчанки закончился в программе "На самом деле" на "Первом канале". Ведущий Дмитрий Шепелев пригласил в студию на очную ставку самого певца, его супругу Розалию и "потерпевшую" 27-летнюю Александру Михайлову с берегов Дона.

Напомним, скандал разгорелся в социальной сети Instagram, где в комментариях под фотографией молодого Алексея ростовчанка призналась, что в детстве мечтала выйти за него замуж, но сейчас радуется, что мечта не сбылась, так как с годами солист "Корней" потерял форму, располнел. В ответ Кабанов стал писать под снимками девушки оскорбительные слова. В частности, обещал помочиться на ее лицо. Благодаря публикации на сайте "КП", некрасивая история получила общественную огласку, и вот ее участников пригласили на очную ставку на ТВ.

С чего все началось...Фото: Instagram.com

В начале программы ростовчанка заявила, что готова подать в суд на певца за оскорбления. В это время, сидя за кулисами Алексей, показывал на камеру средний палец. Розалия Кабанова вступилась за супруга.

- Если вы считаете, что оскорбляете публичного человека, значит он имеет право оскорбить вас, - заявила жена артиста.

Но затем она сказала, что оскорбительные комментарии писал не ее муж, возможно, это был некто, кто имеет доступ к странице Алексея. Но гости в студии не поверили в эту версию. Позже к зрителям вышел и сам оскандалившийся певец.

- Небольшая разница: я ли оставил этот комментарий или не я. После того, как Александра мне дала карт-бланш на свинство, я его исполнил. Не совсем я, есть доступ к моему аккаунту неких администраторов, но в этом случае я согласен с ними. Я очень внимательно прочитал это все. Протест со стороны моего аккаунта начался именно тогда, когда она назвала меня "дном". Артист - это не человек что ли? Он должен молчать в тряпочку? - высказался Кабанов.

Кабанов не стеснялся в выражениях.Фото: Instagram.com

Далее его подключили к детектору лжи, и машина выявила, что Алексей лично писал оскорбительные комментарии.

- И я подписываюсь под каждым своим словом. Если хочешь судиться, давай судиться! - выпалил артист в сторону ростовчанки. - Это же Интернет! Тут все пишут, что хотят.

За Кабанова заступился его товарищ по группе "Корни" Александр Бердников, а затем и сам Дмитрий Шепелев.

- Кто-нибудь пытался себя поставить на место публичного человека? Кто-нибудь получал такое количество грязи на себя ежедневно? По вашему, это легко? И я понимаю, что он чувствует! - сказал ведущий. - Александра, вы ведь понимали, что ваш комментарий может задеть человека? Ведь напротив вас сидит тоже живой человек!

В итоге, с подачи Шепелева Кабанов все-таки извинился.

- Я переборщил. Я пытался обороняться. Перегнул палку, может быть, - сказал он.

На самом деле - Зазвездился: певец унизил влюбленную в него девушку. ."На самом деле". Выпуск от 10.01.2018

После эфира "Комсомольская правда Ростов" связалась с Александрой Михайловой и узнала, что чувствует девушка после съемок передачи.

- Я уже жалею, что пошла на это... Алексей извинился, когда его, грубо говоря, заставили это сделать. И то, в духе "отстаньте от меня уже". А так и он, и жена его, и Бердников грубили, кричали, высказывали, что они лучше меня и других обычных людей. Я окончательно разочаровалась в Алексее, когда он уже после выхода передачи снова стал оправдываться и обвинять всех, кроме себя.