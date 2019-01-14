Версия ЧП в Шахтах: в квартире, где был эпицентр взрыва, стоял индивидуальный газовый котел

Стала известна возможная причина ЧП в девятиэтажном доме на ул. Хабарова, 16, в Шахтах, где рано утром в понедельник, 14 января, прогремел взрыв, полностью разрушивший четыре квартиры на 8-м и 9-м этажах.

Эпицентром мог стать индивидуальный газовый котел отопления, установленный, по предварительным данным, в квартире №71, в котором и произошла детонация голубого топлива. О том, что такое оборудование там имелось, «КП» - Ростов-на-Дону» рассказала знакомая семьи Лариковых, проживавших в этой квартире.

- Наш дом напротив, и как раз в тот момент, когда все случилось, я встала, подошла к окну и отдернула жалюзи — и тут, бах! Хлопок, розовое зарево! У многих стекла выбило взрывной волной, - говорит она. - Смотрим в окно на девятиэтажку — нет на доме двух верхних этажей.

По ее словам, глава семейства, 30-летний Кирилл (он сейчас в больнице), занимается установкой сигнализаций и систем видеонаблюдения, а его супруга Виктория (она погибла) — сидела дома, в декрете, с их двухлетней дочкой (девочку переправили из Шахтинской ЦГБ в Детскую областную больницу в Ростов-на-Дону).

- Так жалко их, вы просто представить себе не можете! - вздыхает со слезами знакомая Лариковых. - Все у них, видимо, только налаживалось — квартира есть своя, машину вот, внедорожник «УАЗ Патриот» купили... Кто же мог представить, что такое случится! Просто дом у них очень холодный, и некоторые жильцы решили установить, по примеру людей из пятиэтажки по соседству, индивидуальные котлы отопления. Иначе как в такой мерзлоте жить, да еще и с детьми? Или электрообгреватель покупать — так это дорого. Вот, вероятно, что-то не так получилось с этим котлом - и рвануло, когда утром свет включили в комнате.

Один из жителей той самой пятиэтажки, о которой говорит знакомая Лариковых, к слову, подтвердил корреспонденту «Комсомольской правды», что в их подъезде все установили такие индивидуальные котлы отопления.

- Да, мы — весь подъезд - сделали себе свое такое индивидуальное отопление, - пояснил он. - А что тут такого? Все чин-чином: получили разрешение в мэрии, повесили котлы. А как было в девятиэтажке — не имею понятия. Но то, что он холодный, это точно. Кто его знает, что там произошло. Может, вообще — просто оставили конфорки на ночь, а они погасли. И когда свет включили — рвануло.

Добавим, что официального подтверждения этой версии сейчас нет: Следственный комитет России возбудил уголовное дело — причем, по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (хотя на данный момент известно только об одной жертве взрыва — Виктории Лариковой).

- Информация о других возможных жертвах уточняется, - отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко. - На месте происшествия продолжаются спасательные работы. После их завершения следователи приступят к осмотру. В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Утечка газа может происходить медленно и незаметно»

-Одна из главных причин взрыва бытового газа — как раз накопление газа в такой концентрации, которая превышает так называемый предел взрываемости, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» специалист по установке газового оборудования Виталий К. - Тогда достаточно и обычной электрической искры при щелчке выключателя, например, или даже солнечного света. Причем, вовсе необязательно, чтобы газ заполнил вообще все помещение — бывает довольно и одной, образно говоря, струи от источника газа. Метан-то легкий, он поднимается к потолку и там уже накапливается. А запаха внизу можно и не учуять вовсе. И только кажется, что поставить индивидуальный котел отопления — раз плюнуть: мол, прикрепил его к стене, шланг с газом подвел, отвод наружу или в вентиляционную шахту вообще сделал, и все. Так нельзя! Только специалист может этим заниматься! Второй вариант — использование баллонного газа, о котором уже говорили применительно к ЧП в Шахтах. Такое тоже бывает. В баллонах — сжиженный пропан, да еще и под давлением и когда открыт вентиль, газ вылетает наружу с огромной скоростью. И, кстати, совсем необязательно, что он использовался для отопления — может, в квартире делали ремонт и хотели установить, допустим, натяжные потолки, а? И баллон этот самый где-то хранился. Я бы не стал торопиться с выводами сейчас: пусть эксперты скажут сначала, где был источник взрыва, что послужило его причиной.