Фото с места взрыва в Шахтах Ростовской области: СК опубликовал снимки с коптера
Следственный комитет РФ обнародовал фотографии, которые были сняты с воздуха на месте трагедии в Шахтах Ростовской области. На них виден масштаб разрушений с высоты птичьего полета.
Судя по снимкам, взрыв разворотил несколько квартир. Фото: СКР
Техэтаж дома снесен полностью, серьезные повреждения получили квартиры на 8 и 9 этажах, которые приняли на себя основной удар.
Техэтаж рухнул на квартиры 8 и 9 этажей. Фото: СКР
Многотонные перекрытия рухнули прямо в квартиры жителей многоэтажки. Соседний дом практически не пострадал, но его тоже будут обследовать специалисты.
Соседняя многоэтажка практически не пострадала
Напомним, сегодня утром, 14 января, в 6:18 утра прогремел взрыв в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области. Под завалами до сих пор остаются четыре человека. каждые 15 минут на площадке - минута молчания. Специалисты прислушиваются, не раздастся ли из-под завалов голосов пострадавших.
Взрыв прогремел на девятом этаже. Фото: СКР
До сих пор существует угроза обвала жилого дома, потому параллельно спасатели устанавливают краны, с помощью которых будет разобран участок дома, пострадавших при взрыве.
Общий вид многоэтажки. Фото: СКР
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