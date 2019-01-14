С высоты птичьего полета виден масштаб разрушений. Фото: СКРС высоты птичьего полета виден масштаб разрушений. Фото: СКР
2019-01-14T14:58:35+03:00
Происшествия

Фото с места взрыва в Шахтах Ростовской области: СК опубликовал снимки с коптера

Фотографии взорвавшегося дома в Шахтах с высоты птичьего полета показывают масштаб ЧП
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Следственный комитет РФ обнародовал фотографии, которые были сняты с воздуха на месте трагедии в Шахтах Ростовской области. На них виден масштаб разрушений с высоты птичьего полета.

Судя по снимкам, взрыв разворотил несколько квартир. Фото: СКР

Судя по снимкам, взрыв разворотил несколько квартир. Фото: СКР

Техэтаж дома снесен полностью, серьезные повреждения получили квартиры на 8 и 9 этажах, которые приняли на себя основной удар.

Техэтаж рухнул на квартиры 8 и 9 этажей. Фото: СКР

Техэтаж рухнул на квартиры 8 и 9 этажей. Фото: СКР

Многотонные перекрытия рухнули прямо в квартиры жителей многоэтажки. Соседний дом практически не пострадал, но его тоже будут обследовать специалисты.

Соседняя многоэтажка практически не пострадала

Соседняя многоэтажка практически не пострадала

Напомним, сегодня утром, 14 января, в 6:18 утра прогремел взрыв в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области. Под завалами до сих пор остаются четыре человека. каждые 15 минут на площадке - минута молчания. Специалисты прислушиваются, не раздастся ли из-под завалов голосов пострадавших.

Взрыв прогремел на девятом этаже. Фото: СКР

Взрыв прогремел на девятом этаже. Фото: СКР

До сих пор существует угроза обвала жилого дома, потому параллельно спасатели устанавливают краны, с помощью которых будет разобран участок дома, пострадавших при взрыве.

Общий вид многоэтажки. Фото: СКР

Общий вид многоэтажки. Фото: СКР

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