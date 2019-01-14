2019-01-14T11:02:12+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Шахтах: жильцы дома чувствовали запах газа перед трагедией

"Комсомолка" поговорила с очевидицей, которая одна из первых оказалась на месте ЧП
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП Анны Игумновой, Instagram.Фото с места ЧП Анны Игумновой, Instagram.
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Сегодня утром, 14 января, в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в жилой девятиэтажке на улице Хабарова. Пока известно об одной погибшей и семи спасенных людях, под завалами могут находиться еще пострадавшие. "Комсомолка" связалась с девушкой, которая оказалась на месте ЧП еще до приезда спасателей. Анна Игумнова, живущая в соседнем доме, одной из первых выложила в социальные сети фото и видео обрушевшегося здания.

annushka.igumnovaannushka.igumnova
Ужас. Взрыв в соседнем доме. Люди с панике. 8 и 9 этажа в подъезде нет... Взрыв, скорее всего, был на 8. Обрушились 4 квартиры. #взрыв#Шахты#Хабарова
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- Это произошло где-то в 6:10. Я провожала мужа на работу, как вдруг услышала очень громкий взрыв, затряслись окна, - вспоминает Анна. - Мы в испуге выскочили на балкон, но вокруг все было в порядке, а через минуту увидели, что из соседнего двора валит дым. Я накинула куртку на халат и побежала к этому дому. На месте сразу стало понятно, что произошло. Обрушение очень сильное, кирпичи и доски разлетелись метров на двадцать от здания. Экстренных служб еще не было. Набрала "112", но там сказали, что машины уже едут. Первой прибыла скорая, ее станция находится как раз в моем доме, через три минуты приехали пожарные.

В доме обрушились 8-ой и 9-ой этажи, 7-ой пострадал частично. Стоп-кадры из видео.

В доме обрушились 8-ой и 9-ой этажи, 7-ой пострадал частично. Стоп-кадры из видео.

- Что было с жильцами взорвавшегося дома?

- Первыми повыбегали мамочки с детьми, затем мужчины. Одна молодая пара побежала стучать по квартирам этого подъезда, проверять все ли вышли. Все были в шоке, у одной девушки началась истерика. Люди были напуганы, но предлагали друг другу помощь, кто-то уехал к родственникам.

Так выглядел дом до взрыва. Фото: Google Карты

Так выглядел дом до взрыва.Фото: Google Карты

- Вы говорили с этими людьми? Что они думают о причине взрыва? В соцсетях появилась версия, что это мог быть газовый баллон...

- Все грешили на газ, но вряд ли это был баллон, так как у нас тут все дома полностью газифицированы. Я вообще не слышала, чтобы кто-то из соседей еще пользовался баллонами. Рядом стоял мужчина, он рассказал, что в подъезде воняло газом. Странно, что жильцы не вызвали газовую службу...

Видео с места обрушения дома в Шахтах.

- На месте организован пункт обогрева для пострадавших?

- Всех эвакуированных людей увезли куда-то. На месте остались, в основном, зеваки и журналисты. Спасатели оцепили дом, близко не подойдешь.

Добавим, по официальным данным на 9:30, в четырех разрушенных квартирах на 8-ом и 9-ом этажах проживало 12 человек, из них семеро спасены, один погиб. Под завалами ищут ищут еще четверых. На месте работают 200 представителей экстренных служб, задействовано 37 единиц техники.

Хлопок газа в Ростовской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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