Следком назвал предварительную причину взрыва в многоэтажном доме в Шахтах

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-14T09:08:37+03:00

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Названа предварительная причина взрыва в доме на улице Хабарова в городе Шахты. В многоэтажке произошел хлопок бытового газа, в результате чего произошло частичное разрушение двух верхних этажей. Расследованием причин уже занимаются криминалисты и следователи.

- По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО, - сообщили в СК России.

На данный момент известно, что погибла одна женщина, семерых удалось спасти, эвакуированных жильцов (порядка 140 человек) разместили в школе, которая находится рядом.