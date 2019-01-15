2019-01-15T12:49:56+03:00
Происшествия

"Шансы есть, надеемся на чудо": Спасатели из Шахт рассказали, как ищут пропавшую без вести семью

Поиск людей планируется завершить в течение пяти часов
Виктор ГОВОРОВОльга ГОПАЛО
Поделиться:
Спасательные работы в Шахтах продолжаютсяСпасательные работы в Шахтах продолжаютсяФото: Ольга ГОПАЛО
Изменить размер текста:

Поиск пропавшей семьи из трех человек на месте ЧП в Шахтах, где 14 января прогремел взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме, продолжается. Как рассказали "КП" местные спасатели, работы ведутся на восьмом этаже - непосредственно в квартире №68, где должна были находиться отец, мать и их 25-летняя старшая дочь.

- Работаем посменно. Завалы нагребаем вручную, а после спускаем с помощью крана. Крупные куски мы убрали, остался лишь мелкий мусор, который осыпался. Если в квартире из людей кто-то был, то он будет там (под мусором, - прим. авт.) Надежда есть. Чудо все-таки бывает, - признались "Комсомолке" спасатели.

Тем временем, начальник главного управления МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко сообщил, что поиск людей завершится в течение пяти часов.

- С утра 14 января спасательные работы не прекращаются ни на минуту, специалисты разбирают завалы посменно. Привлечено 150 единиц техники, в том числе два тяжелых автокрана. В ликвидации ЧС задействовано более 500 человек, - информирует пресс-служба губернатора Ростовской области.

Взрыв произошел рано утром 14 января в городе Шахты в девятиэтажке по улице Хабарова. Ударной волной разворотило четыре квартиры, в них проживали 12 человек. 31-летняя Виктория Ларикова была обнаружена погибшей, ее двухлетнюю дочь Полину и супруга Кирилла удалось спасти. 15 января в 5 утра стало известно о еще одной жертве ЧП - преподавателе местного колледжа Людмиле Власовой.

Возбуждено уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Шахтах Ростовской области 14 января 2019 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жительницу Новочеркасска приговорили к семи годам за торговлю наркотиками
16 января 2019 в городе Шахты будет объявлен траур по погибшим при взрыве газа
МЧС: поисковые работы на месте взрыва в Шахтах завершат в течение 5 часов
Роскошная дива: "Мисс Россия" Татьяна Котова согревает подписчиков горячим фото в купальнике
Ростовчане просят заменить маленькие автобусы на большие в час пик
Разбирать завалы на месте взрыва в Шахтах спасателям мешает погода
Более тридцати жильцов пострадавшей от взрыва газа девятиэтажки в Шахтах размещены в гостинице
Возникла угроза дальнейшего обрушения стены в поврежденной взрывом газа девятиэтажке в Шахтах
Информация об обнаружении новых тел погибших на месте взрыва в Шахтах оказалась ложной
Источник: Эпицентр взрыва в 9-этажном доме в Шахтах мог находиться в 72-й квартире, где проживала 64-летняя пенсионерка
Спасатели-альпинисты приступили к разбору завалов на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
Жизни ребенка, пострадавшего при взрыве газа в Шахтах, ничего не угрожает
Взрыв в многоэтажке в Шахтах: следком возбудил уголовное дело
Жители Магнитогорска выражают соболезнования городу Шахты, где взорвался газ
На месте взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах работают более двухсот спасателей
Жильцы дома в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались на утечку газа около месяца назад
Стал известен список пострадавших при взрыве в Шахтах
В Шахтах ограничено движение по улице, где произошел взрыв газа
Семье погибшей при взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах выплатят 1 млн рублей
В МЧС опровергли информацию о втором погибшем при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах