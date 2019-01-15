"Шансы есть, надеемся на чудо": Спасатели из Шахт рассказали, как ищут пропавшую без вести семью

Поиск пропавшей семьи из трех человек на месте ЧП в Шахтах, где 14 января прогремел взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме, продолжается. Как рассказали "КП" местные спасатели, работы ведутся на восьмом этаже - непосредственно в квартире №68, где должна были находиться отец, мать и их 25-летняя старшая дочь.

- Работаем посменно. Завалы нагребаем вручную, а после спускаем с помощью крана. Крупные куски мы убрали, остался лишь мелкий мусор, который осыпался. Если в квартире из людей кто-то был, то он будет там (под мусором, - прим. авт.) Надежда есть. Чудо все-таки бывает, - признались "Комсомолке" спасатели.

Тем временем, начальник главного управления МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко сообщил, что поиск людей завершится в течение пяти часов.

- С утра 14 января спасательные работы не прекращаются ни на минуту, специалисты разбирают завалы посменно. Привлечено 150 единиц техники, в том числе два тяжелых автокрана. В ликвидации ЧС задействовано более 500 человек, - информирует пресс-служба губернатора Ростовской области.

Взрыв произошел рано утром 14 января в городе Шахты в девятиэтажке по улице Хабарова. Ударной волной разворотило четыре квартиры, в них проживали 12 человек. 31-летняя Виктория Ларикова была обнаружена погибшей, ее двухлетнюю дочь Полину и супруга Кирилла удалось спасти. 15 января в 5 утра стало известно о еще одной жертве ЧП - преподавателе местного колледжа Людмиле Власовой.

Возбуждено уголовное дело.