2019-01-15T14:19:27+03:00
Происшествия

«Студенты ее обожали и называли Людочкой»: знакомые вспоминают погибшую при взрыве газа в Шахтах преподавательницу

66-летняя Людмила Власова полжизни отдала любимой работе
Александр СТЕПАНОВ
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Знакомые очень тепло отзываются о Людмиле Власовой. Фото: соцсети.Знакомые очень тепло отзываются о Людмиле Власовой. Фото: соцсети.
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Сегодня, 15 января, около пяти утра стало известно об еще одной жертве взрыва газа в многоквартирном доме в Шахтах, который прогремел накануне: спасатели обнаружили под завалами мертвой 66-летнюю Людмилу Власову, проживавшую в 72-й квартире на девятом этаже — где, по предварительным данным, и был эпицентр взрыва.

Тело женщины сильно обгорело, теперь, после экспертиз, родственникам (у Власовой остались дочь, внучка и зять) предстоит тяжелая процедура опознания: они сейчас находятся в крайне угнетенном состоянии.

«Комсомольская правда» пообщалась с людьми, хорошо знавшими преподавательницу местного колледжа.

- Людмила Николаевна считалась одним из самых опытных преподавателей в нашем техникуме, студенты ее очень любили, - рассказала «КП» - Ростов-на-Дону» бывшая студентка Шахтинского колледжа топлива и энергетики Татьяна К. - Она вела несколько дисциплин — инженерную графику и черчение, техническую механику и материаловедение. Очень добрый и отзывчивый человек — она всегда с пониманием относилась к ребятам: если у кого-то проблемы с сессией, например, и еще повис «хвост» по ее предмету, то Людочка, как мы ее между собой называли, всегда шла навстречу — заочно могла зачесть, с условием сдать потом, попозже. И практически никогда не было такого, чтобы студенты ее подводили: приходили и сдавали, как и обещали.

Власова, говорит она, отдала любимой работе более 33 лет жизни — имея диплом по профилю, инженера промышленной теплоэнергетики, она старалась передать своим студентам не только обязательные знания по предмету, но и практические навыки: ее воспитанники работают сегодня в нефтегазовой сфере по всему бывшему Советскому Союзу.

А коллега преподавательницы говорит, что Людмила Власова, оставшись несколько лет вдовой после смерти мужа-офицера, с которым она объездила полстраны (и тоже, на каждом новом месте службы супруга, преподавала, куда бы не забросила ее судьба жены военного), очень переживала за семью своей дочери — стремилась помочь, поддержать и, несмотря на то, что уже вышла на пенсию, продолжала работать.

Спасатели продолжают разбор завалов. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Спасатели продолжают разбор завалов. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

- Мысли о дочери и внучке были всегда у нее на первом месте: из школы девочку забрать, покормить, еще что-то сделать полезное, - рассказывает коллега. - Такая тяжелая утрата... Никак не хочется верить в то, что ее нет. Она ведь как раз накануне, в субботу, по-моему, подвернула ногу и не вышла, впервые за долгое время, на работу. Мы звонили-звонили ей на мобильный, а телефон не отвечал. А в понедельник утром — это страшное известие. Не хотели верить — даже когда стали известны списки пропавших без вести, теплилась надежда, что она выжила... Но, увы, оказалось, что Людмила Николаевна погибла.

Взрыв, напомним, прогремел в 6.18 в понедельник, 14 января, в девятиэтажке на ул. Хабарова в Шахтах. В результате ЧП погибла соседка Власовой — Виктория Ларикова, проживавшая в 71-й квартире, ее муж Кирилл и двухлетняя дочь Полина, к счастью, выжили (обоих с травмами пришлось госпитализировать): малышку из-под завалов вытащил офицер МЧС Алексей Белогубец.

В настоящее время неизвестной остается судьба еще троих — жильцов из 68-й квартиры на восьмом этаже, которая находилась сразу под квартирой преподавательницы. Сейчас спасатели приступили к разбору завалов в этом месте, однако действовать им приходится крайне осторожно: существует угроза дальнейшего обрушения стены дома.

Последствия взрыва в Шахтах: съёмка с воздуха.Беспилотник снял на видео последствия взрыва газа в городе Шахты Ростовской области

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