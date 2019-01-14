«Я поднял ее, а она пролепетала «Дядя...»: Спасатель рассказал, как вытаскивал из-под завала двухлетнюю девочку

Офицер МЧС Алексей Белогубец рассказал об операции по спасению двухлетней Полины Лариковой и ее отца Кирилла из-под завалов в многоквартирном доме в Шахтах, где в понедельник, 14 января, прогремел взрыв бытового газа, разрушивший квартиры на восьмом и девятом этажах.

- Там, на месте, было много разного мелкого мусора, - сообщил Белогубец журналистам. - Вдруг услышали какой-то слабый звук из-под камней — показалось, что голос. Мы начали откапывать, разгребать — минуты три всего это заняло, а показалось, что несколько часов. И нашли мужчину. Пытаемся поднять, а он кричит: «Там ребенок!"

Алексей Белогубец вытащил из-под завала девочку. Фото: скрин с видео ВК.

Первой, однако, из кучи битого кирпича, штукатурки и пыли получилось вытащить Викторию Ларикову — супругу Кирилла. Она была мертва. А вот, чтобы добраться до ребенка, пришлось сильно постараться — девочка оказалась зажата обломками, и спасатели вынуждены были буквально по крупицам аккуратно расчищать путь к ней, постепенно освобождая пространство.

- Когда поднял ее на руки, она обняла меня и пролепетала едва слышно: «Дядя...», и понял, что жива, по крайней мере, - рассказал Алексей Белогубец. - Она сразу расплакалась... Зарыдала... что я мог сделать? Только успокоил, как получилось, начал говорить с ней, вроде успокоилась.

Спасателям с большим трудом удалось добраться до выживших. Фото: СКР.

Как сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» губернатор Ростовской области Василий Голубев, который возглавляет оперативный штаб на месте ЧП, жизни Полины сейчас ничего не угрожает: ее уже доставили на реанимобиле в Областную детскую больницу в Ростов-на-Дону — медики, обследовав ее, признали состояние ребенка удовлетворительным, с ней в настоящее время находится ее бабушка.

Губернатор навестил в больнице Кирилла Ларикова. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Что касается Кирилла Ларикова, то у него черепно-мозговая травма и перелом, ему сделали операцию.

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