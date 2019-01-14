Возникла угроза дальнейшего обрушения стены в поврежденной взрывом газа девятиэтажке в Шахтах

СЕГОДНЯ 20:19 2019-01-14T20:19:39+03:00

Группировку спасателей-альпинистов, работающих на разборе завалов на верхних этажах зданиях, из-за этого пришлось сократить

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Не исключена возможность дальнейшего обрушения стены девятиэтажного жилого здания на ул. Хабарова в Шахтах, где в понедельник, 14 января, утром прогремел взрыв газа, фактически снесшего четыре квартиры на двух верхних этажах дома.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, возглавивший оперативный штаб на месте ЧП.

- Сейчас специалисты обсуждают, в каком порядке предстоит дальше продолжать разбор (завалов), - рассказал Голубев. - Не исключено, что придется разбирать центральную часть - так называемый технический этаж, поскольку при подъеме разрушенных конструкций выяснилось, что часть плит начала отходить, из-за чего возникла угроза для самих спасателей, а там работало одновременно порядка двадцати человек.

Поэтому, пояснил он, поскольку есть вероятность обрушения стены, пришлось сократить число тех, кто работает непосредственно в эпицентре ЧП.

Взрыв, напомним, прогремел в 6.18 утра 14 января: один человек погиб — 31-летняя Виктория Ларикова, ее двухлетняя дочь Полина и муж Кирилл госпитализированы.

В настоящее время остается неизвестной судьба еще четверых — хозяйки соседней с Лариковыми квартиры №72 пенсионерки Людмилы Власовой (предположительно, эпицентр взрыва находился именно у нее дома), а также живших под ней троих членов семьи Пашутиных - Ольги, Ирины и Татьяны: прозвучавшую ранее в СМИ информацию об обнаружении тел еще нескольких человек в МЧС опровергли.

По данным «КП», разбор завалов, между тем, продолжится и в ночное время.