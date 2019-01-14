Источник: Эпицентр взрыва в 9-этажном доме в Шахтах мог находиться в 72-й квартире, где проживала 64-летняя пенсионерка
Как стало известно «КП» - Ростов-на-Дону», эпицентр взрыва в девятиэтажном доме на ул. Хабарова, 16, в Шахтах мог находиться не в 71-й квартире, где проживала семья Лариковых (31-летняя Виктория погибла, 2-летняя Полина и ее папа - госпитализированы), а в соседней, 72-й.
- Там проживала пенсионерка, преподавательница местного колледжа Людмила Власова, - рассказал «Комсомольской правде» источник. - Остается неизвестной судьба как самой Власовой, так и троих жильцов из 68-й квартиры на 8-м этаже.
Ранее «КП» сообщала, что в этой квартире жила семья Пашутиных - Ольга, Ирина и Татьяна.
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