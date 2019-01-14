2019-01-14T16:59:03+03:00
Происшествия

Источник: Эпицентр взрыва в 9-этажном доме в Шахтах мог находиться в 72-й квартире, где проживала 64-летняя пенсионерка

Неизвестной остается судьба самой женщины и еще трех человек из квартиры этажом ниже
Александр СТЕПАНОВ
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Поиски людей под завалами продолжаются. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Поиски людей под завалами продолжаются. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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Как стало известно «КП» - Ростов-на-Дону», эпицентр взрыва в девятиэтажном доме на ул. Хабарова, 16, в Шахтах мог находиться не в 71-й квартире, где проживала семья Лариковых (31-летняя Виктория погибла, 2-летняя Полина и ее папа - госпитализированы), а в соседней, 72-й.

- Там проживала пенсионерка, преподавательница местного колледжа Людмила Власова, - рассказал «Комсомольской правде» источник. - Остается неизвестной судьба как самой Власовой, так и троих жильцов из 68-й квартиры на 8-м этаже.

Ранее «КП» сообщала, что в этой квартире жила семья Пашутиных - Ольга, Ирина и Татьяна.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Шахтах Ростовской области 14 января 2019 года»

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