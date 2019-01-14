2019-01-14T15:40:07+03:00
Происшествия

Спасатели-альпинисты приступили к разбору завалов на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах

Для этого к девятэтажке подогнали два крана и два подъемника
Александр СТЕПАНОВ
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Спасатели приступили к разбору завалов на верхних этажах здания. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Спасатели приступили к разбору завалов на верхних этажах здания. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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Спасатели получили возможность приступить к разбору завалов на восьмом и девятом этажах девятиэтажного дома в Шахтах, где в понедельник, 14 января, утром прогремел взрыв газа, обрушивший часть жилого здания.

В настоящее время завершен процесс установки двух кранов и двух подъемников, которые позволили специалистам МЧС подобраться к верху дома. Этим занимаются два десятка альпинистов областной службы спасения - плюс в 13.15 из Сочи вылетел самолет с еще десятью альпинистами Южного регионального поисково-спасательного отряда на борту.

Как уточнил губернатор Василий Голубев, для усиления поврежденных конструкций здания дополнительно установлены свыше шестидесяти опорных стоек, а также выполнены действия по укреплению несущих опор и перекрытий лестничных маршей между этажами, чтобы не допустить их дальнейшего обрушения.

На ликвидации последствий ЧП в настоящее время задействованы уже 422 человека и 74 единицы техники. Как стало известно, спасательные работы будут продолжены и в темное время суток, для этого готовится спецоборудование, включая осветительные установки.

Взрыв, напомним, произошел в понедельник, 14 января, в результате взрыва бытового газа. Полностью разрушены четыре квартиры, погиб один человек — 31-летняя Виктория Ларикова, ее муж Кирилл и двухлетняя дочь Полина чудом выжили — как и еще семь человек, проживавших по соседству.

Между тем, пока еще остается неизвестной судьба четырех других жильцов.

Из остальных трех подъездов временно отселены 160 человек.

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