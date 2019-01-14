Информация об обнаружении новых тел погибших на месте взрыва в Шахтах оказалась ложной

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал корреспонденту "КП" ситуацию со взрывом газа в многоэтажке в городе Шахты. Глава региона озвучил актуальные данные в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" на 17 часов 14 января.

Спасателям с большим трудом удалось добраться до выживших. Фото: СКР.

- Пока активно идет разбор завалов, работают тяжелые краны, снимают конструкции перекрытий. О других пострадавших (кроме погибшей 31-летней Виктории Лариковой, ее мужа и дочери - прим. авт.) пока ничего неизвестно, они считаются пропавшими без вести. Взрыв произошел на девятом этаже в квартире № 72 и обрушение произошло в 68-ую квартиру. Версия одна - бытовой газ... Информация о том, что у жильцов было установлено несанкционированное газовое оборудование, пока не подтверждается.

Опровергает ложные сообщения и МЧС:

- Информацию о возросшем числе погибших в результате обрушения части дома после взрыва газа до 4 человек на 18:00 по Мск не подтверждаем, - говорится в официальном сообщении.

Добавим, взрыв произошел сегодня утром. Погибла женщина из 71-ой квартиры, ее мужа и дочку спасатели достали из-под завалов и передали медикам. Еще четырех человек пока ищут.

СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ОБРУШЕНИЯ ДОМА

На данный момент пасатели получили возможность приступить к разбору завалов на восьмом и девятом этажах жилого здания. После обеда специалисты завершили процесс установки двух кранов и двух подъемников, которые позволили спасателям подобраться к верху дома. За дело принялись два десятка альпинистов областной службы спасения. Им в помощь из Сочи прибыли еще 10 альпинистов Южного регионального поисково-спасательного отряда.

По словам источника КП, работы ведутся с огромной осторожностью, дом "расползается буквально на глазах" и до сих пор сохраняется угроза обрушения всего подъезда.

Кирилл получил травмы во время взрыва, Виктория погибла под завалами. Фото: соцсети

Как уточнил губернатор Василий Голубев, для усиления поврежденных конструкций здания дополнительно установлены свыше шестидесяти опорных стоек, а также выполнены действия по укреплению несущих опор и перекрытий лестничных маршей между этажами, чтобы не допустить их дальнейшего обвала.

На ликвидации последствий ЧП в настоящее время задействованы уже 422 человека и 74 единицы техники. Как стало известно, спасательные работы будут продолжены и в темное время суток, для этого готовится спецоборудование, включая осветительные установки.

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